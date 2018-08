Sport live im TV am 28. August 2018 : TV-Planer: Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 28. August 2018.

von Christopher Bredow

28. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 28. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Bastian Schweinsteiger: Abschiedsspiel live im TV und Live-Stream

Eurosport überträgt am Dienstag Radsport mit der Vuelta a Espana live im TV und Livestream. Ab 15 Uhr ist die vierte Etappe zu sehen, die die Radsportler über die 162 Kilometer lange Strecke von Vélez-Málaga nach Alfacar (Sierra de la Alfaguara) schickt. Zudem läuft auf Eurosport ab 18 Uhr der zweite Turniertag bei den US Open live im TV und Live-Stream. Dann wird die erste Runde fortgesetzt. Aus deutscher Sicht ist dann unter anderem Angelique Kerber gegen Margarita Melikowna Gasparjan im Einsatz. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Am Dienstag findet das Abschiedsspiel von Ex-Nationalspieler und Weltmeister Bastian Schweinsteiger statt. Der langjährige Profi des FC Bayern München kehrt ein letztes Mal in die Allianz-Arena zurück, um seinen Abschied von der Fußballbühne zu feiern. Bei Schweinis Abschiedsspiel spielt der FC Bayern gegen Chicago Fire, dem aktuellen Klub des 34-Jährigen. Beide Mannschaften sollen möglichst in Bestbesetzung antreten, während Schweinsteiger je eine Halbzeit für die Teams spielen wird. RTL überträgt das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger live im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Auf "TV Now" gibt es einen kostenpflichtigen Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 28. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: