Corona 2. Fussball-Bundesliga : Alle Schnelltests beim Hamburger SV negativ

Mit den Ergebnissen der jüngsten Testungen können sich die Rothosen voll auf das Heimspiel gegen Heidenheim vorbereiten.

Hamburg | Aufatmen am Volkspark. Der Hamburger SV kann auch nach dem Corona-Fall um Torjäger Simon Terodde seine Vorbereitungen auf das Heimspiel am Sonnabend in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (13 Uhr/Sky) fortsetzen. Die Begegnung soll wie geplant stattfinden. Während sich Terodde in Quarantäne befindet, unterzogen sich am Mittwoch die...

