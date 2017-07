Bodnar Überraschungssieger : 20. Etappe: Froome hat vierten Toursieg quasi sicher

Chris Froome hat die letzte ernsthafte Hürde auf dem Weg zum vierten Gesamtsieg bei der Tour de France gemeistert. Der britische Sky-Kapitän fuhr am vorletzten Tag im Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Marseille nach 22,5 Kilometer zwar am Tagessieg vorbei, baute seinen Vorsprung aber dennoch aus.