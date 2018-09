2. Bundesliga : Regensburg überholt den HSV – Duisburgs Coach vor dem Aus

Der MSV Duisburg bleibt weiterhin ohne Dreier. Jahn Regensburg holt dritten Sieg in Folge. Paderborn ringt Aue nieder.

von Alexander Barklage

29. September 2018, 15:33 Uhr

Heidenheim/Duisburg/Paderborn | Während sich der Hamburger SV mit einem öffentlichen Training im Volkspark auf das Stadtderby am Sonntag gegen den FC St. Pauli vorbereitete, gewann der SSV Jahn Regensburg sein drittes Spiel in Folge und setzt in der Tabelle vor dem HSV auf Rang rang. Derweil wird die Luft für Duisburgs Trainer Ilja Gruev immer dünner. Der MSV bleibt weiter ohne Sieg am Tabellenende.

1. FC Heidenheim - VfL Bochum 3:2 (1:2)

Marc Schnatterer hat dem 1. FC Heidenheim drei wichtige Punkte gegen den VfL Bochum beschert. Dem Kapitän gelang am Samstag das 3:2 (1:2)-Siegtor mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 84. Minute. Nikola Dovedan brachte die Hausherren vor 10 600 Zuschauern in Führung (11.), doch Lukas Hinterseer (21.) und Tim Hoogland (31.) fanden schnell die passende Antwort für den VfL. Robert Glatzel erzielte den Ausgleich (77.). Bochum spielte nach der Gelb-Roten Karte für Anthony Losilla (33.) eine Stunde in Unterzahl.

Heidenheim startete schwungvoll und kam verdient zur frühen Führung, als Dovedan nach schöner Vorarbeit von Glatzel den Ball gekonnt über VfL-Torwart Manuel Riemann ins Netz hob. Doch in der Defensive war der FCH anfällig, was die Gäste eiskalt ausnutzten.





Nach dem Feldverweis für Losilla verlagerte sich das Geschehen zunehmend in die Bochumer Hälfte. Vor allem im zweiten Abschnitt ging es nur noch in eine Richtung. Die Gäste hatten allerdings durch Jan Gyamerah (75.) und Stefano Celozzi (76.) eine Doppelchance zum 3:1, doch Kevin Müller im Tor und der Pfosten verhinderten dies. Im Gegenzug gelang Glatzel der verdiente Ausgleich, ehe Schnatterer zum umjubelten Siegtor traf.

MSV Duisburg - Jahn Regensburg 1:3 (1:2)

Der MSV Duisburg bleibt sieglos und abgeschlagener Letzter der Tabelle. Mit der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstag gegen Jahn Regensburg wird die Situation für MSV-Trainer Ilia Gruev immer bedrohlicher. Der 48 Jahre alte Trainer, seit November 2015 im Amt, holte in der neuen Saison erst zwei Punkte mit den Duisburgern.





Die Regensburger schafften den dritten Sieg in nur sieben Tagen und schoben sich in der Tabelle auf den dritten Rang. Drei Plätze dahinter rangiert der SC Paderborn, der das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) gewann. Einen Sprung nach vorne verpasste der VfL Bochum. Nach 2:1-Führung verloren die Bochumer ihre Partie in Heidenheim mit 2:3 (2:1). Durch die Gelb-Rote Karte für Anthony Losilla (33.) spielte der VfL allerdings die meiste Zeit in Unterzahl.

SC Paderborn - FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0)

Erzgebirge Aue muss sich nach einer erneuten Niederlage in der Tabelle nach unten orientieren. Die Sachsen unterlagen am Samstag 0:1 (0:1) beim SC Paderborn. Bernard Tekpetey sorgte in der 34. Minute für die nächste Enttäuschung. Erst am Mittwoch hatte Aue beim SV Sandhausen 0:2 verloren und verharrt in der Tabelle auf Rang 14. Für Aufsteiger Paderborn war es der erste Sieg nach zuletzt zwei sieglosen Partien.





Der Sieg der Gastgeber vor 8545 Zuschauern war hochverdient, denn der Aufsteiger dominierte von Beginn an das Spielgeschehen. Das Chancenverhältnis lautete schon zur Pause 6:2 für Paderborn. Nur Aues Keeper Martin Männel verhinderte einen höheren Rückstand. In Hälfte zwei drängte Paderborn auf die Entscheidung, vernachlässigte dabei aber die Defensive. Aue kam zwar dadurch zu guten Chancen, aber Paderborn rettete den Vorsprung über die Zeit.