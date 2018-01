Australian Open : 15-jährige Ukrainerin Kostjuk überrascht in Melbourne

Als jüngste Tennisspielerin seit Martina Hingis im Jahr 1996 hat die 15 Jahre alte Ukrainerin Marta Kostjuk bei den Australian Open die dritte Runde erreicht.

von dpa

17. Januar 2018, 07:37 Uhr

Die Nummer 521 der Weltrangliste setzte sich in Melbourne gegen die australische Wildcard-Starterin Olivia Rogowska 6:3, 7:5 durch. Kostjuk hatte im vergangenen Jahr die Juniorinnen-Konkurrenz beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen und daher eine Wildcard für die Qualifikation erhalten. Dort sicherte sie sich mit drei Drei-Satz-Siegen einen Platz im Hauptfeld. In der ersten Runde bezwang Kostjuk die an Position 25 gesetzte Chinesin Shuai Peng.

«Glücklich, einfach glücklich», sagte die in Kiew geborene Kostjuk auf die erste Frage auf dem Platz, wie sie sich fühle. Sie ist zudem die jüngste Spielerin in der dritten Runde eines der vier Grand-Slam-Turniere seit Mirjana Lucic bei den US Open 1997. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale wartet nun allerdings eine schwere Aufgabe: ihre an Nummer vier gesetzte Landsfrau Jelina Switolina.

Auch die amtierende WTA-Weltmeisterin Caroline Wozniacki hat nach der Abwehr von zwei Matchbällen und einem 1:5, 15:40-Rückstand im dritten Satz doch noch die dritte Runde erreicht. Die 27-jährige Dänin setzte sich gegen Jana Fett aus Kroatien in zweieinhalb Stunden mit 3:6, 6:2, 7:5 durch.

Wozniacki hatte im Oktober die WTA-WM in Singapur gewonnen und ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Nummer zwei gesetzt. «Es war verrückt, ich weiß nicht, wie ich zurück ins Match gekommen bin. Ich bin erleichtert», sagte Wozniacki nach dem hart erkämpften Erfolg gegen die Nummer 119 der Weltrangliste.