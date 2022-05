Charity Tag beim SC Itzehoe : 1200 Euro an geflüchtete Kinder in die Ukraine

Der SC Itzehoe hat an Himmelfahrt einen Charity-Tag organisiert. Dabei kamen 1200 Euro an Spendengeldern für geflüchtete Kinder in der Ukraine zusammen.

Immerhin 1200 Euro sind am Donnerstag b...

