Kurioser Protest : Gesagt, getan: FCK-Fans fluten DFB-Zentrale mit Cornflakes-Packungen

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben ihren Worten Taten folgen lassen und die DFB-Zentrale mit Cornflakes geflutet.

von Gregory Straub

12. September 2018, 17:02 Uhr

Frankfurt | Vor rund zwei Wochen sorgte Kaiserslautern-Profi Jan Löhmannsröben mit seiner emotionalen Schiedsrichterschelte für Aufregung bei Fußballfans. "Also wenn das ein Schiri ist, weiß‘ nicht Digga, soll der Cornflakes zählen gehen“, hatte sich der Verteidiger nach einem für den Gegner zu Unrecht gegebenen Elfmeter echauffiert. Der DFB kündigte daraufhin eine Untersuchung gegen Löhmannsröben an, an deren Ende der Spieler möglicherweise auf Grund seiner Aussagen gesperrt werden könnte.

Pfiffige FCK-Fans hatten daraufhin im Internet zu einer Protestaktion aufgerufen und die Fans aufgefordert, bis zum 11. September Cornflakes an die DFB-Zentrale zu schicken, damit die Funktionäre in der Zentrale des deutschen Fußballbundes der Aufforderung des Spieler nachkommen und Cornflakes zählen könnten.

Wie "3. Liga" auf ihrer Facebookseite postet, sind tatsächlich jede Menge Packungen in Frankfurt angekommen. Der DFB will die Frühstücksknabbereien nun der Tafel Deutschland e.V. Spenden.

