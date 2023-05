Mit der sh:z News-App für Ihr Smartphone sind Sie immer bestens über das aktuelle Geschehen aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt informiert. Lokal, persönlich und übersichtlich.

Mit dem jüngsten Update wird die App noch übersichtlicher und ist nun auch für das Lesen auf dem Tablet optimiert. So bleiben Sie mit der shz.de News für Ihr Smartphone und Tablet immer aktuell informiert über das Geschehen in Schleswig-Holstein, in Hamburg und in der Welt. Lokal, persönlich und übersichtlich.

Per Push-Benachrichtigungen informiert unser Redaktionsteam Sie fundiert und brandaktuell über die wichtigsten Eilmeldungen, sodass Sie immer als Erstes wissen, was in Ihrem Umfeld und der Welt passiert. Sie wählen nur die Themen aus, zu denen Sie up to date bleiben wollen.

Dank der intuitiven Bedienung können Sie die App im Handumdrehen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Mehr Informationen: Top News größer als Größer als Zeichen Das Wichtigste auf einen Blick: Die Startseite „Top-News“ der App zeigt von der Redaktion ausgewählte Nachrichten. Ein fester Bestandteil ist ein Abschnitt mit Nachrichten aus Ihrer persönlichen Region, die Sie beim ersten App-Start festlegen und nach Belieben ändern können.

Mehr Informationen: Schnellmenü größer als Größer als Zeichen Nachrichten Ihres Wohnortes, Themen wie z.B. „Sport“ oder „Politik“ interessieren Sie am meisten? Legen Sie sich Ihre Lieblingsthemen direkt in die persönliche Menüleiste. So erreichen Sie schnell die Stichwörter, die für Sie besonders relevant sind.

Mehr Informationen: Meine Nachrichten größer als Größer als Zeichen In dem Bereich „Meine Nachrichten“ finden Sie alle Artikel gebündelt, zu den von Ihnen gewählten Schnellmenü-Themen. Behalten Sie den Überblick – das Aktuellste steht oben und bereits gelesene Artikel werden markiert.

Mehr Informationen: Push-Benachrichtigungen größer als Größer als Zeichen Wollen Sie keine Eilmeldung zu den wichtigsten Ihrer Themen verpassen? Kein Problem – unsere Redaktion wählt die wichtigsten Artikel aus, die Ihnen direkt auf dem Sperrbildschirm Ihres Mobilgeräts angezeigt werden. Aktivieren Sie kurzerhand die Push-Benachrichtigungen in den Einstellungen und wählen Sie, über welche Themen Sie immer auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Mehr dazu erfahren Sie hier. Haben Sie einmal keine Zeit direkt die Benachrichtigungen zu lesen? Auch das ist kein Problem – über die Glocke oben links in der App kommen Sie auf eine Übersicht aller über den Tag erhaltenen Push-Benachrichtigungen.

Mehr Informationen: Artikel zum Hören größer als Größer als Zeichen Haben Sie einmal keine Hand frei, können Sie sich die Artikel der News-App auch vorlesen lassen. Ob im Auto, beim Joggen oder der Gartenarbeit – einfach auf das Play-Symbol am Artikel klicken und Artikel vorlesen lassen. Sie können sich auch alle interessanten Artikel zu einer Abspielliste zusammenstellen und hintereinander abspielen lassen. Zusätzlicher Vorteil: die Audioartikel werden im Hintergrund heruntergeladen, sodass sie danach zum Hören keine Internetverbindung benötigen.

Mehr Informationen: Die sh:z-News-App für Tablet-Nutzer größer als Größer als Zeichen Übersichtlich und ansprechend: So überzeugt die sh:z-News-App jetzt auch auf Tablets im Hoch- und Querformat. Die Standardansicht mit zwei Artikeln nebeneinander lässt sich beliebig zu einer Listendarstellung ändern, sodass Sie schon vor dem Öffnen des Artikels den Teaser lesen können. Dazu muss in den Einstellungen lediglich die Bildergröße auf „Kleine Bilder“ umgestellt werden. So passen Sie die App individuell auf Ihre Wünsche an.

Die Nutzung der sh:z News-App ist in Ihrem DigitalBasis- oder DigitalPremium-Abo, ohne weitere Kosten, enthalten.

Laden Sie sich Ihre sh:z News-App kostenlos für Ihr Apple iOS Gerät (iPhone/iPad) oder Android Gerät herunter:

Sollten Sie noch kein Abonnement haben, können Sie sich über folgenden Link https://mein.shz.de/abos/digital-abo informieren. Wir beraten Sie natürlich auch gerne telefonisch unter 0800 - 2050 7100 gebührenfrei (Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr, Sa. 7 – 12 Uhr) oder senden Sie uns eine E-Mail an leserservice@shz.de.

