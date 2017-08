Anstandsstück, Schnüüsch, keine Kohlensäure : Zwölf Dinge, die man nur in Angeln versteht

Süderbrarup | Jetzt, wo meine Kolleginnen aus Nordfriesland und (leider Gottes!) auch Dithmarschen schon von den Eigenarten ihrer Volksstämme berichteten, will ich als Angler Jung’ auch meinen Mund aufmachen. Wer wie ich aus der Landschaft zwischen Flensburg, Schleswig, Kappeln, der Schlei und der Geltinger Bucht kommt, neigt allerdings nicht unbedingt zur Selbstreflektion. Ich will es trotzdem einmal versuchen.

Das Anstandsstück

Es gibt da etwas Greifbares. Es gibt da etwas Unberührbares. Es ist das Angeliter Anstandsstück. Speziell beim Fleisch, aber auch bei Süßigkeiten und Gebäck bleibt immer das letzte Exemplar auf der Platte liegen. Ich beschreibe dieses Verhalten als Nicht-Reflex, wir sind einfach so programmiert. Es steckt kein ersichtlicher Gedanke und keine elterliche Belehrung dahinter: Man kann es einfach nicht nehmen. Anstand als kulturelle Genetik.

Nun, ich will es aus subjektiver Plausibilität heraus dennoch erklären, warum wir auf dem eigenen Teller grundsätzlich immer „Rest machen“, es bei der Fleischplatte aber niemals tun würden. Der Köchin oder dem Koch kann man so nämlich signalisieren, dass er/sie mengenmäßig alles richtig gemacht hat und dass es einem geschmeckt hat. Es ist das größte Kompliment, das man sich in Angeln so macht. Futtert man den Rest auch noch auf, bekommt die/der GastgeberIn Weltschmerz. Im Hintergrund – als weitere Erklärung – sitzt da aber auch immer noch der imaginäre „junge Mann“, der bäuerliche Lehrling oder Knecht nämlich, der früher auf den Höfen bei Familienbesuchen nicht mit zur Tafel gehörte, aber gut versorgt wurde und immer hungrig war. Für ihn ist dieser Happen.

Das schlimme Leben der Anderen

„Dat se fuhl sünd!“, platzte es einmal bei einem Lehrling meines Opas heraus, als er von letzterem über den Ruf der Angelner in seiner nordfriesischen Heimat berichten sollte. Der junge Mann war wohl 16 und wollte sich an diesem Tage eigentlich bei seinem Lehrherren vorstellen. Opa konnte damit gut umgehen, denn die Angelner (sagen Sie ruhig Angeliter, da stehen wir drüber) sind nicht wirklich faul, allenfalls hochnäsig. Nicht unbedingt gegenüber Holsteinern und Nordfriesen, mit deren Frauen wir Angler Jungs uns allzu gern vermählen (es passt einfach), sondern gegenüber Schwansanern, Dithschies und ganz speziell den Geesties. Schon in „Luusangeln“ (dem Westen der Landschaft) auf Höhe Hostrup bekommt der Ostangler Angst vor den sandigen Winden über den mergelsüchtigen Geestebenen, die zu nichts anderem taugen als einem Transportweg gen Norden. Wir lieben den hügeligen Boden, der so zäh ist wie wir, und die leicht salzige Luft. Solange der Nachbar Rasen und Garten ordentlich pflegt, sind wir aber friedlich und uns selbst genug.

Nachkomme der Langweiler

Nun sind die Angeln ja auch ein exzeptionelles Volk der Weltgeschichte, hehe. Nach der fast kompletten Abholzung hier (der obligatorische Restbaum blieb vermutlich stehen) zogen die Vorfahren beinahe vollumfänglich nach Britannien aus, um dort denselben fatalen Raubbau noch einmal zu begehen. Der folgende Versuch in den überseeischen Kolonien scheiterte nur knapp. Nicht alle ließen sich bei der Völkerwanderung von den Vorzügen eines neuen Angelnlandes antstecken. Die nüchternen Langweiler blieben hier und überließen die große weite Welt den Anderen. Obwohl wir weiterhin keine großen Seefahrer sind, feudeln wir aber weiterhin mit konsequent mit'n Leuwagen, aber das ist nun wieder ein anderer Schnack.

Angler Muck – Keine Frage des Inhalts

Unser Nationalgetränk geben wir wohl seit König Offa dieselbe Bezeichnung und füllen es in ähnliche Gefäße. Den Inhalt allerdings haben wir irgendwann – vermutlich in der 1970ern bei einem Tanzabend in der Nähe von Böel – mal eben komplett geändert. Früher war der Angler Muck nämlich ein dem Grog ähnliches Heißgetränk mit Flensburger Rum-Verschnitt und kochendem Wasser zu gleichen Teilen, das in einem Krug auf einem Stövchen warmgehalten wurde, bis einen selbst die Atemluft „duhn“ machte. Heute bekommt man bei so einer Bestellung eine abgestandene (nicht geschüttelt, nicht gerührt), lauwarme und trübe Zitronenbrause mit etwas Klarem, die allerdings weiterhin in dem historischen Muck-Pott und traditionellen Tulpengläsern gereicht wird. De tooche Angeliter mach nix wechschmieten, mach dat hüüttodoochs aver leever sööt.

Fraktion Schnüüsch

Kulinarisch sieht es etwas besser aus. Unser Schnüüsch (kann man auch mit drei „ü“ schreiben, wenn das „ü“ zum „u“ wird, ist es meist schon sandig) ist und bleibt das beste Gericht der Welt. Die Grundregel lautet: Oma läuft im Juni einmal quer durchs Beet und kehrt auf dem Rückweg in die Küche noch schnell in Stall und Räucherkammer ein. Hier das Rezept aller kulinarischen Träume in einem Satz: Gleiche Mengen von Kohlrabi, Bohnen, Wurzeln (Möhren), Erbsen und Kartoffeln getrennt (!) garen, abgießen und ganz kurz in Milch aufkochen, die zuvor mit ordentlich Butter und Petersilie veredelt wurde. Dazu gibt es gewürfelten Katenschinken in den tiefen Teller.

Y wie Bullerbü



Über ein Jahrzehnt lang schallte es aus den Lautsprechern des Regionalzuges von Kiel nach Flensburg beim letzten Stop vor der Grenzstadt aus der Anlage: „Nächster Halt: Hussbi“. Ist das wirklich so schwer zu kapieren? Was haben Scharup-Thumby, Pommerby, Weseby, Westerakeby, Böelschuby, Brodersby, Gammelby, Gundelsby, Kalleby, Husby, Medelby, Schwensby, Esgrusschauby, Adelby und Engelsby gemeinsam? Richtig, sie enden wie im Dänischen auf „üü“, wie Bullerbü. „By“ kommt aus dem Dänischen und bedeutet Stadt/Ort.

„Kaffe“ bedeutet Kuchen

Mit den nördlichen Nachbarn gibt es so viele Gemeinsamkeiten, dass wir sie hier nicht zu groß auftischen sollten. Nur soviel: Wie die Dänen (fr)essen wir bis zum Umfallen. Deshalb machen wir auch so gerne eine Mittagstunde, wobei diese leider nicht in die moderne Arbeitswelt passt. Deshalb werden wir wirtschaftlich wohl niemals westdeutsche Standards erreichen. Nach dem Verdauungs-Nickerchen gibt es nach den ersten drei bis vier Handschlägen gleich „Kaffe“. Anderswo würde man sagen „Kaffee und Kuchen“. Kuchen gibt es dabei natürlich auch auf den Tisch, muss man nicht drüber schnacken.

Nur Schurken sagen nicht „Moin“

Wir sagen nur einmal Moin – egal ob morgens, mittags, abends oder nachts. Moin bedeutet „Guten...“, da ist die Tageszeit natürlich egal, muss man verstehen. Jeder andere Gruß ist aufgesetzt, unfreundlich und ein respektloser Offenbarungseid katastrophal gescheiterter Integration. Von Holnis bis Honolulu: Moin!

Wie man eine Torte richtig anschneidet

Unsere Tortentafeln sind so gigantisch, dass die Dänen uns diesen Brauch geklaut haben. Im ländlichen Raum überbieten sich die Hausfrauen (von denen es noch viele gibt, was sich leicht an den kurzen Kita-Öffnungszeiten ablesen lässt) mit der Höhe und Pracht ihrer sahnigen Erzeugnisse. Über sozialistische Verteilungsarten der Schmierkuchenstücke, wie man sie aus anderen Bundesländern kennt, schütteln wir nur den Kopf. Bei uns wird der Person, der man es am meisten zutraut, die unversehrte Torte gereicht. Die oder der Auserwählte darf sich dann ein V-förmiges Stück nach Wahl aus dem Rund herausschneiden. Die Größe ist wirklich egal, nur darf das Stück auf dem Teller nicht umkippen (schlechtes Karma), also besser groß schneiden, aber nicht vergessen, dass noch fünf weitere Torten und abschließend Käsebrötchen bei der Tafel verspeist werden…müssen. Nach dem Anschnitt wird die Tortenplatte im Uhrzeigersinn weitergereicht.

Essen gut, alles gut

Jetzt haben wir fast nur übers Essen gesprochen, es ist ja auch unser Lebensinhalt. 8 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr muss man sich merken, denn „door gifft dat wat inn den Krüff“. Abseits dessen gibt es doch einzigartige Knicks, kleine Felder, das Angler Rind, das Angler Sattelschwein und viel viel mehr. Womit wir indirekt schon wieder beim Essen wären. Reden wir daher lieber übers Trinken.

Rum(mel)pottloopen

Rummelpottlaufen ist in vielen Dörfern noch ein großes Ding und längst den Kinderschuhen entwachsen. Am frühen Silvesterabend werden erstmal die Jüngsten geschminkt und verkleidet in Gruppen von Haus zu Haus geschickt. Dort singen sie mit oder ohne Eltern die typischen Rummelpottlieder und bekommen Naschkram zwecks Auffüllung der entleerten „Bunten Teller“ von Weihnachten. Wenn die Kinder im Bett sind, tüddeln sich die Erwachsenen in neuer Verkleidung ein Schnapsglas um den Hals und ziehen von Nachbar zu Nachbar, bis ihnen die Raketen um die roten Ohren fliegen. Eines namensstiftenden Brummtopfes bedarf es nicht.

Die Liebesquelle der Angeln

Wichtig zu erwähnen wäre noch der Brarupmarkt, der wie zu König Offas Zeiten in jedem Sommer auch die „Butenangeliter“ aus der Ferne zusammentrommelt. Zu keiner Zeit des Jahres ist das Konto der Bewohner so voll wie am letzten Donnerstag des Julis, bevor die Sause losgeht. Brarup ist ein Muss: Am Fuße einer verlorenen, historischen Radiumquelle werden weiterhin Liebespaare produziert wie an keinem anderen Ort auf der ganzen Welt. Es ist kein Klischee: Wenn es dort nicht funkt, dann nie und nirgendwo. Das an Kitsch langt uns.

von Götz Bonsen

erstellt am 24.Aug.2017 | 09:37 Uhr