Peter Wohlleben im Interview : Sind Sie die Greta für Erwachsene?

Peter Wohlleben bringt seinen Bestseller "Das geheime Leben der Bäume" in die Kinos.

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 12:07 Uhr

Er ist der "Förster der Nation", obwohl er diesen Beruf nach einem Burn-out und wegen einer Herzerkrankung gar nicht mehr ausübt. Doch Peter Wohllebens Buch "Das geheime Leben der Bäume" war nicht nur in Deutschland ein Bestseller – es verkaufte sich weltweit hervorragend. Nun kommt die Verfilmung des Bestsellers in die Kinos. Bei einer Tasse Kaffee unterhalten wir uns in München über diesen Film, Greta Thunberg und den Zustand des deutschen Waldes.

Herr Wohlleben, Sie wollten schon als Kind Naturschützer werden. Also nicht Astronaut, Popstar oder Fußballprofi. Warum waren Sie so drauf?

Das weiß ich gar nicht. Mein Vater hat in Bonn im Finanzministerium gearbeitet, meine Mutter als MTA im Krankenhaus, meine Geschwister sind heute fürs Auswärtige Amt beziehungsweise in der Juristerei unterwegs – eine familiäre Veranlagung gab’s also nicht. Aber ich hatte immer schon so eine Natursehnsucht, vielleicht habe ich ja grüne Gene (lacht). Ich fand Natur superspannend, habe Küken auf dem Heizkissen ausgebrütet, hatte Wasserschildkröten im Aquarium und habe bei "Jugend forscht" mitgemacht.

Heute schafft es eine Greta Thunberg mit 15, 16 Jahren in den Rang einer Ikone aufzusteigen. Kann jemand wie Greta die Welt verändern oder gar retten?

Greta kann die Welt nicht verändern, das will sie auch gar nicht.

Den Eindruck habe ich aber schon.

Sie hat sich ja erst mal ganz alleine in Stockholm mit ihrem Pappschild dahingesetzt und einfach gesagt: Ich mach das nicht mehr. Sie als Umweltheilige aufzubauen, wird ihr nicht gerecht, denn das kann sie ja gar nicht sein, das kann kein Mensch. Aber sie liefert wichtige Impulse, und zwar in einer Größenordnung, die niemand für möglich gehalten hätte. Das ist ihr ganz hoch anzurechnen und zusammen mit vielen anderen schafft sie eine kritische Masse. Ich glaube, sie hat etwas ins Rollen gebracht, das nicht mehr zu stoppen ist. Alles auf eine Person zu fokussieren, wäre zu kurz gesprungen, aber Greta hat natürlich unheimlich viel ausgelöst.

Haben Sie als Jugendlicher davon geträumt, mal so etwas zu werden, was Greta heute ist?

Nein, nie. Menschen in ihrem Alter, die in dieser Größenordnung etwas bewirkt haben, gab’s damals nicht. Ich habe mich eigentlich immer lokal verortet gesehen, mir ging’s darum, in meinem Revier meine Meinung dazuzugeben.

Hat nicht ganz geklappt – Ihre Bücher werden mittlerweile in 41 Sprachen veröffentlicht. Sind Sie so etwas wie die Greta für Erwachsene?

(lacht) Nee, dazu sind meine Haare zu kurz. Aber auf den Wald bezogen, habe ich heute die Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen. Ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass sich mal ein Stamm auf Vancouver Island an mich wendet und um Hilfe bittet, nachdem mein Buch in Kanada Jahres-Bestseller war. Natürlich habe ich einen gewissen Einfluss, aber auch nur im Zusammenspiel mit anderen Menschen.

Ihr Buch "Das geheime Leben der Bäume" ist jetzt vier Jahre alt – seitdem ist Ihr Leben ein komplett anderes geworden.

Ich habe immer gesagt, es bleibe alles wie es ist, aber natürlich bleibt es das nicht. Mein Leben ist bunter und abwechslungsreicher geworden – ohne das Buch und den Film würde ich jetzt sicher nicht mit Ihnen hier in München sitzen. Obwohl ich meine Ziele niedriger gesteckt habe, kann ich heute viel mehr erreichen. Die Bücher haben es mir finanziell erlaubt, zusammen mit zwei Kolleginnen eine Waldakademie zu gründen, wir bauen gerade ein zweites Gebäude für Seminare und können darüber Waldschutz in Deutschland in einer ganz anderen Größenordnung betreiben.

Mittlerweile kommen ja sogar Besuchergruppen aus Korea zu Ihnen, wie im Film zu sehen ist.

Die Südkoreaner waren die ersten, die eine Auslandslizenz für "Das geheime Leben der Bäume" gekauft haben. Die sind wohl sehr Deutschland-affin, was Literatur und Sachbücher angeht – das wusste ich bis dahin auch nicht. Und für mich ist es natürlich eine Bereicherung, über so etwas ganz andere Menschen und Befindlichkeiten kennenzulernen. Zum Beispiel habe ich von einem Forest-Chef aus Pakistan ein Dankesschreiben zu dem Buch bekommen und im Briefkopf gesehen, dass er dort im Ministerium für Klimaschutz sitzt. Wussten Sie, dass es in Pakistan ein Ministerium für Klimaschutz gibt? Wir denken da doch immer nur an Taliban und Terror.

Nun gibt's den Kinofilm zu "Das geheime Leben der Bäume". Waren Sie nicht ein bisschen skeptisch, ein Buch, in dem es um die Kommunikation von Bäumen über ihre Wurzeln geht, zu verfilmen?

Stimmt. Deshalb habe ich mir ganz genau angeschaut, mit wem ich das mache. Wir hatten ja Angebote von verschiedenen Filmgesellschaften und bei Constantin hatte ich den Eindruck, dass sie es können. Ich habe mich dann mit Regisseur und Produzent ein bisschen beschnuppert und Vertrauen aufgebaut. Von da an war ich eigentlich nur neugierig und hab gedacht, die sollen mal machen, ich lass mich überraschen.

Auf jeden Fall hat das Buch eine enorme Vermarktungsmaschinerie angeworfen – mittlerweile gibt’s auch ein Wohlleben-Magazin und nun den Kinofilm. Fehlt nur noch eine Platte.

Natürlich hat das auch was mit Geldverdienen zu tun. Aber ist es nicht sonderbar? Mit Umweltthemen Geld zu verdienen, gilt manchen als anrüchig, da gibt es immer einen Reflex, der sagt: Das geht eigentlich nicht. Aber wenn Sie es mit Erdöl, Kohle oder Immobilien machen, ist es okay. Wäre es nicht schöner, wenn mehr Leute mit guten Sachen Geld verdienen? Ich finde es auch klasse, dass pro verkaufter Kinokarte ein Baum gepflanzt wird – das wird richtig teuer für Constantin. Die machen das zusammen mit der Suchmaschine Ecosia, und zwar superseriös: Sie zählen nur die Bäume, die nach drei Jahren noch stehen. Und die Gelder, die ich einnehme, bringen die Waldakademie nach vorne. Außerdem ist der Film für mich ein Vehikel – damit erreiche ich auch Menschen, denen es zu lange dauert, ein ganzes Buch zu lesen. Außerdem ist er ja auch ein Hörerlebnis, ich finde diese eigens dafür komponierte Filmmusik richtig gut. Also warum eigentlich keine Platte?

Waren die jetzigen Waldschäden eigentlich vorhersehbar?

Die waren sogar sehr leicht vorhersehbar, auch schon vor den beiden heißen Sommern. Schon vorher sind 57 Prozent des Fichtenholzes durch Sturm oder Borkenkäfer auf den Markt gekommen. Es war völlig klar, dass die Fichtenbestände in irgendeiner Form in der Katastrophe enden. Das ist doch eine ganz merkwürdige Art des Wirtschaftens, wenn man weiß, dass es planmäßig in der Katastrophe enden wird. So etwas geht eigentlich nur, weil Forstwirtschaft überwiegend in staatlicher Hand und damit eine Art Planwirtschaft ist. Die staatlichen Kontrollbehörden sind gleichzeitig die größten Holzproduzenten, kontrollieren sich also selber. Dieses System ist offenbar sehr veränderungsresistent, sonst käme ja mal jemand auf die Idee zu sagen: Das hat jetzt 100 Jahre lang nicht funktioniert, vielleicht sollten wir es mal ändern.

Sie sagen, nur alte Wälder seien ein probates Mittel gegen den Klimawandel. Warum?

Dazu gibt es ganz neutrale Forschung von der Hochschule Eberswalde mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Die haben 15 Jahre lang die Oberflächentemperaturen per Satellit gemessen und dabei festgestellt, dass alte Laubwälder, also Buchen, Eichen und so weiter, im Vergleich zu einer Kiefernplantage um bis zu acht Grad stärker herunterkühlen, im Vergleich zu einer Stadt wie Berlin können es sogar bis zu 15 Grad sein. Wenn's in Berlin 40 Grad heiß ist, sind es in einem alten Buchenwald in Brandenburg vielleicht nur 25. Gleichzeitig regnet es über solchen Wäldern auch mehr. Alte Wälder können also unser Problem Hitze plus Trockenheit dämpfen. Natürlich müssen wir auch unseren Ausstoß an Treibhausgasen senken, aber es wäre ein gutes Hilfsmittel, der Natur mehr Raum zu lassen.