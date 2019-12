Gesundheit : Seltene Diagnose

Brustkrebs ist eine typische Frauenerkrankung. Doch auch Männer können einen bösartigen Tumor in der Brust haben. Oft wird er erst spät erkannt.

Avatar_shz von shz.de

07. Dezember 2019, 00:01 Uhr

Brustkrebs bei Männern ist selten. Nur etwa 500 bis 600 Fälle werden nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg hierzulande pro Jahr registriert. Zum Vergleich: Bei Frauen ist das Mammakarzinom mit mehr als 70000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung, etwa jede neunte Frau erhält in ihrem Leben diese Diagnose.

Dass auch Männer erkranken können, liegt daran, dass auch bei ihnen rudimentäres Brustgewebe vorhanden ist. Bis zur Pubertät ist die Brust bei Jungen und Mädchen nahezu baugleich. Erst durch die weiblichen Sexualhormone beginnen bei Mädchen die Milchgänge, das Drüsengewebe und das Binde- und Fettgewebe zu wachsen. Die Anlagen der Milchgänge, in denen 80 Prozent der Brustkrebserkrankungen ihren Ursprung haben, finden sich aber auch beim Mann. „Betroffen sind vor allem ältere Männer“, sagt Irene von der Ahe, ärztliche Leiterin des Zentrums für Mammadiagnostik an der Flensburger Diako. „Am häufigsten tritt die Erkrankung im Alter zwischen 70 und 80 Jahren auf.“

Brustkrebserkrankungen sind meist östrogenabhängig: Das heißt, sie können sich nur mit Östrogen entwickeln und wachsen. Bei Männern wird das weibliche Geschlechtshormon vor allem im Fettgewebe produziert. Zwar ist es bei ihnen in viel geringeren Mengen vorhanden als bei Frauen, doch manche Männer haben einen vergleichsweise hohen Östrogenspiegel und damit ein größeres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Ursache können starkes Übergewicht, bestimmte Hodenerkrankungen und das sogenannte Klinefelter-Syndrom sein. Dabei handelt es sich um eine Genmutation, bei der Betroffene über ein oder mehrere zusätzliche X-Chromosomen verfügen.

Auch Diabetes, Schilddrüsenüberfunktion und Leberzirrhose können die Wahrscheinlichkeit zu erkranken erhöhen. „Das gleiche gilt für Therapien, die den Testosteronspiegel senken“, sagt Irene von der Ahe, „wie etwa die Behandlung des Prostatakarzinoms“.

Die bekannten lebensstilbedingten Risikofaktoren – Bewegungsmangel, Rauchen und starker Alkoholkonsum – gelten für Frauen wie Männer. Und sie beeinflussen sich gegenseitig: Wenig Bewegung und viel Alkohol führen zu Übergewicht. Übergewicht seinerseits fördert die Östrogenbildung und die Entstehung von Diabetes. Auch wer über Jahre Dopingmittel zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau eingenommen hat (beispielsweise Testosteronpräparate, Anabolika oder Wachstumshormone) trägt ein höheres Risiko.

Schätzungsweise jede zehnte Brustkrebserkrankung beim Mann ist laut dem Krebsforschungszentrum genetisch bedingt. Wenn also in der Familie gehäuft Brust- oder auch Eierstockkrebs vorkommen, ist eine vererbte Belastung nicht auszuschließen.

Die Symptome entsprechen im Wesentlichen denen der Frauen, erläutert von der Ahe: „Dazu gehören tastbare oder sogar sichtbare Knoten in der Nähe der Brustwarze, entzündliche Veränderungen der Brustwarze oder der Brust sowie blutiger oder klarer Ausfluss. Auch kleine Entzündungen oder Wunden, die nicht abheilen, und vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle können auf eine bösartige Veränderung hinweisen.“

Kein falsches Schamgefühl

Doch nicht jede Veränderung an der Brust bedeutet gleich Brustkrebs. So schwillt die Brust vor allem bei jugendlichen oder älteren Männern oft beidseitig an (bekannt als Männerbrust beziehungsweise Gynäkomastie). Irene von der Ahe: „Grund dafür sind meistens hormonelle Umstellungen, wie sie zum Beispiel bei Männern mit zunehmendem Alter auftreten. Es kann aber auch als Nebenwirkung an bestimmten Medikamenten, Übergewicht oder starkem Alkoholkonsum liegen.“ Eine Schwellung, Größenzunahme und Druckschmerzhaftigkeit einer oder beider Brüste spreche eher für harmlose Veränderungen.

Wer solche Symptome feststellt und den Gang in eine gynäkologische Praxis scheut, sollte sich für die Diagnose an den Hausarzt, an einen Facharzt mit Zusatzbezeichnung Männerheilkunde (Andrologie) oder an einen Urologen wenden. Dieser leitet den Patienten an ein Brustzentrum oder die Ambulanz einer vergleichbar spezialisierten Klinik weiter. „Dort sollte eine ausführliche Anamnese zu Risikofaktoren und eine Untersuchung – gegebenenfalls eine Mammografie, auf jeden Fall aber eine Ultraschalluntersuchung – erfolgen. Besteht dann der Verdacht auf Krebs, wird eine Biopsie gemacht“, beschreibt von der Ahe das Vorgehen. Für die Behandlung sollte auf jeden Fall ein zertifiziertes Brustzentrum aufgesucht werden. Eine Übersicht gibt es unter www.oncomap.de.

Wird tatsächlich Krebs diagnostiziert, müssen möglichst das gesamte befallene Gewebe sowie die Lymphknoten, die es umgeben, entfernt werden. Mit 35- bis 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit lassen sich dort nämlich bereits Krebszellen nachweisen, informiert die Deutsche Krebsgesellschaft auf ihrer Internetseite. Da bei Männern wesentlich weniger Brustgewebe vorhanden ist als bei Frauen, muss häufig die gesamte Brust entfernt werden. Dem chirurgischen Eingriff folgen je nach Konstellation eine Strahlen-, Chemo- oder Antikörpertherapie, um etwaigen im Körper verbliebenen Krebszellen den Garaus zu machen. Da Brustkrebszellen bei Männern meist hormonabhängig wachsen, bietet sich auch eine antihormonelle Therapie an. In deren Verlauf ähneln Rückfallrisiko und Heilungschancen denen von weiblichem Brustkrebs.

Wichtig sei, dass auch Männer möglichst früh eine qualitätsgesicherte Diagnostik und Therapie erhielten, betont Radiologin von der Ahe. „Kein Mann sollte aus falschem Schamgefühl den Arztbesuch hinauszögern. Und die Zeiten, in denen so ein Knoten mal schnell beim Unfallchirurgen weggeschnitten wird, sind längst vorbei. Da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan.“ Im Flensburger Zentrum für Mammadiagnostik gebe es regelmäßig männliche Patienten, „das ist bei uns Normalität“.

Dass Brustkrebs auch Männer treffen könne, sei längst nicht mehr so unbekannt wie vor einigen Jahren, sagt auch Dr. Katrin Mugele, Sprecherin der Krebsgesellschaft. „Das Thema hat eine Enttabuisierung erfahren, Betroffene stehen nicht mehr alleine da. Es gibt inzwischen Selbsthilfegruppen und Internetseiten, auf denen Männer ihre Erfahrungen miteinander teilen.“

Infos: www. brustkrebs-beim-mann.de (Netzwerk Männer mit Brustkrebs); www.krebsgesellschaft.de; www.krebsinformationsdienst.de