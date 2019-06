Lecker : Nudelsalat ohne Nudeln

Wer auf die kohlenhydratarme Low-Carb-Küche setzt, kann anstelle von Pasta Nudeln aus Gemüse verwenden.

von Stefanie Hiekmann

13. Juni 2019, 18:26 Uhr

Leichte Küche gefällig!? Gerade im Sommer dürfen es mittags wie abends gern mal leichte Gerichte sein, die mit viel frischem Gemüse punkten und trotzdem satt machen.

Für diesen Salat werden die Zucchinis zu Spaghetti verarbeitet: Mithilfe eines Spiralschneiders (für kleines Geld – zwischen 15 und 40 Euro, je nach Gerät, im Haushalts- und Küchenbedarf erhältlich) entstehen im Handumdrehen allerhand frische Gemüsenudeln, die insbesondere Menschen erfreuen, die auf kohlenhydratarme Low-Carb-Küche setzen. Auch Gurken, Möhren, Kohlrabi oder Steckrüben lassen sich mithilfe der Schneidemaschine schnell und einfach in Nudelform bringen.

Der Zucchini-Nudel-Salat lässt sich warm oder auch zimmerwarm servieren und nach Lust und Laune variieren: Wer mag, verwendet zum Beispiel Büffelmozzarella anstelle von Fetakäse. Auch ein paar kleine, süße Kirschtomaten passen wunderbar in den bunten Nudelsalat.

Rezept:

Low-Carb-Nudelsalat mit Zucchini und Paprika

Zutaten für 4-6 Portionen als Beilage:

5 Paprikaschoten (bunt gemischt)

1 rote Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

1 TL Salz

3 EL Olivenöl

4 mittelgroße Zucchini (etwa 1 kg)

½ TL Salz

geriebene Schale von 1 unbehandelten Bio-Zitrone

Saft von ½ unbehandelter Bio-Zitrone

1/4 TL Thai-Curry-Pulver

Schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Salz nach Geschmack

3 EL Olivenöl

250 g Fetakäse

Zubereitung:

Die Paprikaschoten waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauchzehe abziehen und fein würfeln. In einer Ofenform mit 1 TL Salz und 3 EL Olivenöl mischen und bei 160°C (Umluft) etwa 25 Minunten garen.

In der Zwischenzeit die Zucchini gut waschen, trocken tupfen und mithilfe eines Spiralschneiders zu Spaghetti verarbeiten. Alternativ können die Zucchini auch mit einem Sparschäler dünn in Streifen gehobelt werden. Die Zucchini in einer Schüssel leicht salzen und 15 Minuten ziehen lassen. Das ausgetretene Wasser abgießen.

Das noch leicht warme Ofengemüse mit den Zucchininudeln vermengen und mit der Zitronenschale, dem Zitronensaft, dem Thai-Curry-Pulver, frisch gemahlenem Pfeffer, Salz nach Bedarf und Olivenöl abschmecken. Den Fetakäse grob bröseln und unterheben.

Den Salat zimmerwarm oder lauwarm servieren.

Tipp:

Wer mag, gibt noch geröstete Kürbiskerne oder Walnusskerne über den Salat.