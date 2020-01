Ernährung : Gut in den Tag starten

Regelmäßiges Frühstücken macht leistungsfähiger, kann Erkrankungen vorbeugen und sogar beim Abnehmen helfen.

Stella Cornelius-Koch

25. Januar 2020, 00:01 Uhr

Würden Sie eine lange Autofahrt beginnen, ohne vorher zu tanken oder den Akku aufzuladen? Mit Sicherheit nicht. Ähnlich sieht es mit unserem Körper aus: Er braucht morgens genügend „Treibstoff“, um für die Anforderungen des Tages gewappnet zu sein. Am besten hierfür eignet sich ein ausgewogenes Frühstück. Das ist zwar bekannt, dennoch sparen viele an der ersten Mahlzeit des Tages oder lassen sie ganz aus. Das bestätigt auch eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der DAK Gesundheit. Demnach geht fast jeder dritte Berufstätige morgens regelmäßig ohne Frühstück aus dem Haus. Als Argumente geben Befragte häufig keine Zeit oder keinen Appetit an.

Aktiver Stoffwechsel

Doch damit schadet man dem Körper unnötig, glauben Ernährungswissenschaftler. So benötigt unser Körper fortlaufend Energie in Form von Blutzucker. Wenn er seit dem letzten Abend keine Nährstoffe mehr erhält, kommt es zwangsläufig zu einem Energiemangel. Folge: Sowohl die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit sinken. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten zudem darauf hin, dass Menschen, die regelmäßig frühstücken, einen niedrigen Cholesterinspiegel und damit ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen haben. Psychologen von der Universität in Cardiff (Wales) haben herausgefunden, dass das Auslassen des Frühstücks sogar die Anfälligkeit für Erkältungen erhöht.

Ein gleichmäßig hoher Blutzuckerspiegel verhindert auch Heißhungeranfälle und damit möglicherweise eine Zuckererkrankung und Gewichtsprobleme. So zeigt eine Studie an der Universität von Tel Aviv, dass ein Dessert im Rahmen eines ausgewogenen Frühstücks mit 600 Kilokalorien sogar eine Diät sinnvoll unterstützen kann. Übergewichtige, die hierbei Kekse, Kuchen oder Schokolade verzehrten, verloren durchschnittlich mehr Pfunde als diejenigen, die komplett auf Süßigkeiten verzichteten. Auch langfristig gelang es ihnen besser, ihr Gewicht zu halten. Erklärung der Forscher: Bei vielen Abnehmwilligen steigt der Drang nach Süßem, je länger sie darauf verzichten. Zum Frühstück darf man jedoch etwas nachsichtiger sein, da der Stoffwechsel morgens sehr aktiv ist und daher zusätzliche Kalorien über den Tag hinweg leichter abbauen kann.

Es gibt also viele Gründe, sich morgens etwas Zeit fürs Frühstück zu nehmen. Tipp für alle, die bislang ohne etwas zu essen aus dem Haus gegangen sind: Machen Sie das Frühstück wie das Zähneputzen oder Duschen zum festen Bestandteil ihres morgendlichen Ablaufs. Sorgen Sie für Abwechslung auf dem Tisch. Dann macht auch die erste Mahlzeit des Tages Spaß. Und vermeiden Sie Hektik am Frühstückstisch. Notfalls zehn Minuten früher aufstehen.