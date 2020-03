Livestream : Fehmarnbeltquerung, Windkraft, A20: Warum der Ausbau nicht vorangeht

Am 11. März treffen sich Experten zum Thema "Planungsverfahren in Deutschland" - shz.de überträgt die Diskussion im Livestream.

10. März 2020, 23:30 Uhr

Fehmarnbeltquerung, Windkraft, A20: Große Projekte liegen in Schleswig-Holstein brach. Nichts geht spürbar voran. Warum ist das so? In einer Experten-Diskussion geht unsere Redaktion dieser Frage nach.

Die Diskussion kann am Mi. 11. März ab ca. 19 Uhr direkt hier im Livestream verfolgt werden.

Geladen sind Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Ulrich Spitzer, stv. Hauptgeschäftsführer der IHK Flensburg, und Ingo Ludwichowski Geschäftsführer des Nabu SH.