Streitbar : Die Qual der Wahl

Die Suche der SPD nach einer neuen Parteispitze wird zur Herausforderung. Demokratische Prozesse sind anstrengend. Das gehört zur Freiheit.

von Stephan Richter

24. August 2019, 00:01 Uhr

Die im Juli verstorbene ungarische Philosophin Ágnes Heller hat kurz vor ihrem Tod noch an einem Redetext gearbeitet. Den Vortrag konnte sie nicht mehr halten, aber mit dem Manuskript lebt ein Gedanke fort, der sich auf die aktuelle Suche der SPD nach einer neuen Parteispitze übertragen lässt.

Die Sehnsucht nach alten Zeiten und einer starken Führung ist groß. Und nun muss sich die verunsicherte Partei auch noch durch einen Vorsitzenden-Findungsprozess quälen, begleitet von viel Kritik. Erst wurde moniert, es gäbe zu wenig Kandidaten – und die kämen nur aus der zweiten Reihe. Jetzt heißt es, das seien zu viele und überhaupt dauere alles zu lang.

In dem von Ágnes Heller hinterlassenen Redemanuskript, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung posthum abdruckte, erinnert die 90 Jahre alt gewordene Philosophin an das Volk Israel, das nach alttestamentarischer Überlieferung aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit wurde. Doch was machten die Menschen mit der gewonnenen Freiheit? „Als sie durch die Wüste zogen, verloren sie die Sicherheit, die mit der Knechtschaft einherging“, schrieb Heller. Plötzlich hätte sich mancher nach Vormundschaft zurückgesehnt.

Der Autorin ging es mit diesem Ausflug in die Vergangenheit um die Herausforderungen der Freiheit. Diese Herausforderungen nehmen zu. „Moderne Gesellschaften sind unzufriedene Gesellschaften“, stellt Ágnes Heller fest. Zu meckern gibt es immer etwas – und sei es mit dem Hinweis, dass früher alles besser war.

Auf die älteste Partei Deutschlands bezogen, stimmt das schon mit Blick auf ihre Wahlergebnisse. Daran gemessen, geht die SPD tatsächlich wie einst das Volk Israels durch die Wüste. Die Basis, die bei der aktuellen Kandidatensuche die Qual der Wahl hat, mag an Zeiten denken, als es noch einen „Übervater“ Willy Brandt, einen „Macher“ Helmut Schmidt oder einen „Basta“-Kanzler Gerhard Schröder als Vorsitzenden gab. Sie gaben die Richtung vor, und die Genossen folgten ihnen, wenn auch manchmal – siehe Gerhard Schröders „Agenda“-Politik – murrend.

Freiheit, die verunsichert

Diese Sicherheit ist weg. Keine Parteispitze vermochte zuletzt zu vermitteln, wofür die SPD eigentlich steht. So landete der Ball bei den Mitgliedern. Sie haben eine bisher nicht gekannte Freiheit, weil ihr Votum nicht nur über den Vorsitz der Partei, sondern auch über das Schicksal der Regierung entscheidet. Bricht das Bündnis aus Union und SPD Ende des Jahres auseinander oder macht es bis zum Ende der Legislaturperiode weiter? 240000 Sozialdemokraten als Zünglein an der Waage.Statt neugierig auf das zu sein, was die Aspiranten auf den Parteivorsitz inhaltlich vorhaben, wird Häme ausgeschüttet. Diese Freiheit ist anstrengend, und die Begleitmusik nervig. Freund und Feind geben ihren Senf dazu – wohl auch, weil so viel Basis-Demokratie ungewohnt ist. Freiheit, die verunsichert. So werden Bewerber abqualifiziert, sobald sie ihren Hut in den Ring geworfen haben. Mal sind sie in den Augen der Nörgler Sonderlinge (Kandidat Karl Lauterbach), dann wiederum zu links (Kandidatin Simone Lange) oder einfach nur „unterirdisch“ (FDP-Vize Wolfgang Kubicki über Kandidat Ralf Stegner). Statt neugierig auf das zu sein, was die Aspiranten auf den Parteivorsitz inhaltlich vorhaben, wird Häme ausgeschüttet.

Der Findungsprozess wird zum Demokratie-Test, erfordert Offenheit und Streitkultur. Schon wünscht sich mancher Genosse die alte Sicherheit zurück, als eine Handvoll Spitzengenossen auskungelten, wie es weitergeht. Etwas von diesem Geschmäckle haftet der Kandidatur von Olaf Scholz an. Im Wohnzimmer von Außenminister Heiko Maas hätten sich, so schreibt der Spiegel, der Finanzminister und mit ihm Arbeitsminister Hubertus Heil getroffen. Das Trio entschied, dass einer von ihnen ran müsse. Scholz präsentierte sich schließlich als sozialdemokratischer Kanalarbeiter, der sich für die Partei opfere, um sie zu retten. Von der lustvollen Freiheit, sich einem demokratischen Wettbewerb zu stellen, ist da wenig zu verspüren. Mut und Aufbruch sehen anders aus.

Scholz will mit seiner Kandidatur um den SPD-Vorsitz nicht zuletzt die Koalition retten. Schließlich ist er Vizekanzler im Kabinett Merkel. Tatsächlich geht es aber auch in diesem Punkt um ein Abwägen von Freiheit und Sicherheit. Wäre der Ausstieg aus dem Regierungsbündnis womöglich eine Flucht aus der Freiheit, in der Exekutive politisch gestalten zu können? Die Opposition wird dagegen als sicherer Hafen gesehen, um regenerieren zu können.

Der schwierige Weg der Selbstfindung in unsicheren Zeiten wird nicht auf die SPD beschränkt bleiben. Ein ähnliches Schicksal droht der CDU spätestens in der Zeit nach Angela Merkel. Schon wird diskutiert, ob Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Amt als neue Parteivorsitzende überfordert ist. Noch hält die Kanzlerin neben der CDU-Chefin den Laden zusammen und überdeckt mit ihrer Autorität und ihren politischen Erfolgen die offenen inhaltlichen Fragen.

Wenn auch nachlassend, so gibt sie der Partei Sicherheit, an die sich viele CDU-Anhänger zurücksehnen werden, wenn Entscheidungen unausweichlich sind. Wie konservativ dürfen die Christdemokraten sein, ohne die Wähler der Mitte zu verlieren – und umgekehrt? Diese Last der Freiheit steht der CDU-Basis noch bevor.