Polizei sucht Zeugen : Werkzeugmaschinen aus umgebauter Scheune in Tangstedt gestohlen

Unbekannte brachen an der Segeberger Chaussee ein und flüchteten mit Werkzeug im Wert von 4.000 Euro.

von Felisa Kowalewski

09. Dezember 2020, 14:32 Uhr

Tangstedt | Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 4.000 Euro sind zwischen Sonntag und Montag (6. und 7. Dezember) in Tangstedt im Kreis Stormarn gestohlen worden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Das Gerät war demnach in einer zur Werkstatt umgebauten alten Scheune in der Segeberger Chaussee gelagert gewesen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Täter brachen gewaltsam ein

Bemerkt wurde die Tat am Montagmorgen. Die Täter sind nach ersten Erkenntnissen irgendwann im Zeitraum von 11 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am Montag gewaltsam in die Scheune eingebrochen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (040) 528060 entgegen.