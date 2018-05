Mecklenburg-Vorpommern : Tragischer Unfall: Besucherin tötet Reh im Rostocker IGA-Park

Das Reh war in Panik geraten und mit der Frau zusammengestoßen. Die verlor das Gleichgewicht und stürzte auf das Tier.

von Stefan Tretropp

07. Mai 2018, 13:08 Uhr

Rostock | Ungewöhnlicher Zwischenfall im Rostocker Iga-Park zwischen einem Rehbock und einer Besucherin. Am Sonntagnachmittag starb das Bambi, weil es in Panik geriet und mit der Frau zusammenstieß.

Wie mehrere Augenzeugen übereinstimmend berichteten, hatte sich der Zwischenfall am Chinesischen Pavillon zugetragen. Demnach hatte sich das verängstigte Reh in der Nähe des Pavillons verirrt und war in Panik geraten. Es lief dann von hinten durch die Beine der Frau, die daraufhin das Gleichgewicht verlor und rückwärts auf das Tier stürzte. Dabei verletzte sie sich am Sprunggelenk und kam per Krankenwagen in die Klinik. Das Bambi erlitt bei dem Zwischenfall einen Genickbruch und starb an Ort und Stelle. Der Kadaver wurde von der Tierrettung der Berufsfeuerwehr Rostock abgeholt.