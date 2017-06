Friedrichstadt : Tödliches Ende eines Gartenrundgangs

Friedrichstadt | Tragischer Unfall am Sonnabendmorgen in Friedrichstadt: Eine Seniorin war beim Rundgang durch ihren Garten in der Innenstadt in den Ostersielzug gefallen. Zwar konnten Familienangehörige sie noch aus dem Gewässer retten, doch schlugen alle Wiederbelebungsversuche fehl. Die 79-Jährige starb in der Klinik.

Wie es zu dem tödlichen Zwischenfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zusammen mit einer Gartenpforte ins Wasser gefallen. Diese befand sich im Zaun, der das Grundstück zum Sielzug abgrenzt. Ob sie sie öffnen wollte oder sich dagegen gelehnt hatte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

erstellt am 05.Jun.2017 | 19:15 Uhr