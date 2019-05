Polizei sucht Zeugen : Tödlicher Verkehrsunfall auf der A24 bei Gudow

Im Kreis Herzogtum Lauenburg kam ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und verstarb am Unfallort.

28. Mai 2019, 14:25 Uhr

Gudow | Am Dienstagmorgen ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin gekommen. Ein Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, Sandra Kilian, mit.

Gegen 6.40 Uhr war ein 68-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Cabrios zwischen der Anschlussstelle Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) und der Rastplatzstätte Gudow tödlich verunglückt.

Ersthelfer versuchten noch den Mann zu reanimieren. Er verstarb allerdings an der Unfallstelle, so Kilian. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsmaßnahmen war die Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin bis 11 Uhr voll gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Um zu klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kam, sucht die Polizei Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, Hinweise an das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmenhorst unter der Telefonnummer 04156/2950 zu geben.

