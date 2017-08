Pro und Contra : Todesstrecke B5: Brauchen wir die Westküsten-Autobahn? Zwei Meinungen

Husum |

Heilmittel Autobahn: Ein schwarzverrußtes Axiom der frühen 60er

Das Tolle an Straßen ist: Sie regeln ihr Verkehrsaufkommen selber. Irgendwann ist der Effekt erreicht, dass bestimmte Verkehrsadern eher gemieden werden, weil einfach kein Platz mehr da ist. Dann wird entweder eine alternative Route gewählt – oder noch besser: es wird ein alternatives Vehikel genommen. Als Beispiel kann man die Fahrrad- und Lastenradentwicklung in den größeren Städten betrachten. Dies ist zuallererst eine Reaktion auf Stau, Parkplatzknappheit und Abgas, welches schließlich auch irgendwie seinen Platz benötigt.

Erweitert oder verbessert man aber das Straßennetz, entschlackt man im Endeffekt nie die Verkehrsdichte, sondern man erhöht das Verkehrsaufkommen. Das ist die empirische Ergebnis aus 100 Jahren hyperventilierender Motorisierungsförderung. Überaus effektiv, aber unideoligisch betrachtet vollkommen ineffizient. Je mehr Straßen gebaut werden, desto mehr Lastwagen und Autos werden darauf herumkutschiert. Die Unfallwahrscheinlichkeit kann nicht sinken. Im Endeffekt bleibt also alles gleich. Die Devise „Not macht vernünftig“ steht uns allmal besser zu Gesicht.

Man kann diesen epischen Unsinn auch in den Worten des 2015 an Lungenkrebs verstorbenen Essayisten Eduardo Galeanos audrücken: „Die Autobahn ermöglicht es uns, Gegenden kennenzulernen, die die Autobahn vernichtet hat.“

Worum geht es bei den Überlegungen über eine Umwälzung der B5 zu einer Autobahn? Es geht darum, dass Schweinelaster um Schweinelaster noch beschwerdefreier von Dänemark über Husum zur Schlachtung nach Mecklenburg-Vorpommern gekarrt werden kann und dass Nicki Lausen zu bestimmten Zeiten mal wieder in seinem tonnenschweren „Freiheitstorpedo“ sitzt und sicher erlaubt, ordentlich das Gaspedal zu malträtieren. Ein kranker Wirtschafts-Kreislauf, der mit neuen Straßenbau-Subventionen weiter angekurbelt werden soll. Je mehr Tabletten ein Patient sich einwirft, desto mehr Pillen gegen die Nebenwirkungen muss er schlucken. Am Ende ist der Kranke vermutlich geschwächter als beim Ursprungssympthom, das merkt er aber erst, wenn er den Teufelskreis unter anfänglichen Schmerzen verlässt.

Vermutlich zieht das Sicherheits-Argument: Kein Gegenverkehr, keine Frontalcrashs. Hier sei folgendes erwähnt: Je schmaler Straßen gebaut sind, desto geringer fällt im Normalfall die Geschwindigkeit aus. Jedenfalls signalisiert das gesunde Geist hinterm dem Lenkrad, dass es die Informationenflut bei unangemessenem Tempo auf engen Straßen nicht mehr verarbeiten kann. Das Gehirn befiehlt den Tritt auf die Bremse. Deshalb fahren manche Leute, meist Ältere oder Ortsunkundige, auf engen und kurvigen Straßen oft langsamer. Bei Tempo 60 und Überholverbot wäre die die B5 eine sichere Strecke. Das passt aber nicht in die hitzige Überholmentalität der Vollspeed-Junkies. Es sind die Hastigen, die aus einer Lebensader eine Todesader machen.

45 Minuten dauert es laut Google Maps, die 41,5 Kilometer auf der B5 von Niebüll nach Husum zu fahren. Viele Dörfer und Kleinstädte liegen dazwischen, die im Falle eines Autobahnbaus isoliert würden und ihre Nachbarschaft verlören. Es bleibt Ihnen frei, auszurechnen, wie sich die Fahrzeit bei einem strikten Tempolimit und Überholverbot verlängern würde. Dafür lohnt es sich nicht zu sterben.

Das Privatautomobil, so wie wir es heute kennen, wird in den nächsten Jahrzehnten verschwinden, davon sind viele Verkehrswissenschaftler überzeugt. Von einer wilden Zahl wie den fast zwei Millionen Autos allein in Schleswig-Holstein wir eine „vernünftige“, den eigentlichen Mobiliätsbedürfnissen entsprechende Zahl übrig bleiben. Die meisten Fahrzeuge werden „on Demand“ gechartert werden und autonom sein. Wir sollten uns der Zukunft zuwenden und aufhören, Straßen nach Maßstäben einer wahnsinnigen Gegenwart zu bauen. Fehlinvestitionen dieser Art widersprechen jeder Verantwortung. In der Zwischenzeit sollten wir uns um die Pflege des Bestandes kümmern, was uns bereits sichtbar überfordert.

Götz Bonsen

Autobahn gegen „Sonntagsfahrer“

Die Bundesstraße 5 sorgte in der Vergangenheit wegen schwerer Unfälle zunehmend für traurige Schlagzeilen. Die Forderungen an die Politik, den Gefahrenpunkt zu entschärfen, werden immer lauter.

Eines ist auf jeden Fall sicher: Egal wann man auf der B5 unterwegs ist, einen „Sonntagsfahrer“ hat man immer vor sich und das wohl gemerkt nicht nur am Sonntag. Mit gemütlichen 60 Kilometer pro Stunden bei erlaubten 100 Stundenkilometern tuckern sie die Straße entlang. Wer jetzt glaubt, das wären alles ältere Herrschaften mit Hut, der irrt. Das Phänomen zieht sich durch alle Altersklassen.

Dabei scheinen sich die Langsamfahrer nur wenig daran zu stören, dass die Autoschlange hinter ihnen immer länger wird, der Hintermann immer wieder dicht auffährt und teilweise sogar mit der Lichthupe versucht, seinen Vordermann zu zwingen, den Verkehrsfluss nicht zu behindern. Doch die „Sonntagsfahrer“ lassen sich von den Drängeleien nicht beeindrucken.

Diesem Umstand geschuldet versucht der Hintermann, bei der nächsten sich bietenden Möglichkeit, den langsam fahrenden Vordermann zu überholen. Nicht selten kommt es dabei zu gefährlichen Manövern, die leider nicht immer glimpflich verlaufen. Aufgrund der hohen Anzahl an Unfällen zum Teil mit Todesfolge, nennen viele die Strecke nur noch „Todesstraße“.

Das Verkehrsaufkommen auf dieser Strecke ist enorm. Lastwagen, die von Dänemark Richtung Süden wollen, Touristen und zahlreiche Pendler, die zwischen Dithmarschen und Nordfriesland pendeln. Doch wie soll man für mehr Sicherheit auf dem Abschnitt sorgen?

Eine Autobahn wäre in meinen Augen die einzig vernünftige, sicher aber auch die teuerste Lösung. Temporeduzierungen würden nur zu einem noch längeren Rückstau hinter den Lkw führen und keinesfalls die Zahl der Unfälle senken.

Die B5 ist die Nord-Süd-Achse an der Westküste. In den nächsten Jahren wird das Verkehrsaufkommen sicherlich nicht weniger werden. Was nicht per Schiene von der Westküste nach Dänemark oder andersherum soll, fährt über die B5.

Auf einer Schnellstraße wäre auf der linken Spur Platz zum gefahrlosen Überholen, für diejenigen, die keine Zeit oder keinen Nerv haben, hinter langsam fahrenden Fahrzeugen zu bleiben. Und Autofahrer, die lieber in einem langsamen Tempo unterwegs sind, wären nicht dem aggressiven Drängeln anderer ausgesetzt. Zudem würde eine weitere Autobahn die durch Verkehrsbehinderungen geplagte A7 entlasten.

Nach dem Ende der A23 in Heide wäre genügend Platz für einen Fahrbahnausbau. Die Strecke ist gesäumt von Feldern. Lediglich ab Husum, wenn die B5 durch die Dörfer führt, müsste eine komplette Verlegung der Fahrbahn in Angriff genommen werden.

Wenn die Westküste mit dem größten Industriegebiet Schleswig-Holsteins auch in Zukunft auf Wachstumskurs bleiben und dem internationalen Wettbewerb standhalten soll, muss es einen Straßenausbau geben.

Merle Dießelkämper

von Götz Bonsen/Merle Dießelkämper

erstellt am 22.Aug.2017 | 20:08 Uhr