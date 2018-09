Werner-Rennen 2018 : Werner-Fans lassen die Mofas fliegen

Festival-Besucher konnten sich beim Werner-Rennen im Mofa-Weitwurf versuchen.

von Yannick Kitzinger

01. September 2018, 17:52 Uhr

Hartenholm | Wo der Rekord liegt, dass wusste niemand so genau. Mit etwas mehr als sechs Metern stellten sich Matze und Benni aber gar nicht mal so schlecht an. Die beiden Sieverstedter versuchten sich auf dem Werner-Festival im Mofa-Werfen.

Auf einer extra dafür abgesteckten Fläche konnten Festival-Besucher ihr Können im Zweirad-Weitwurf unter Beweis stellen. Von den Wurf-Geräten, zwei Starflite-Tramp Mofas, war jedoch nicht mehr viel übrig. Lenker, Räder und andere Teile hatten die vielen Würfe nicht heil überstanden.