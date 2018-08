Harley, Suzuki, Bull : Von Männern und Maschinen: Motorräder beim Werner-Rennen

Jede Maschine hat so ihre Eigenheiten. Vier Biker erklären, was ihren Liebling ausmacht.

von Mira Nagar

31. August 2018, 17:16 Uhr

Hartenholm | Stefan aus dem Münsterland ist gerade vom Rennen gekommen. Ganz zufrieden ist er nicht. Denn die Strecke hat noch nicht genug Traktion. "Erstmal ist das Rad sechs- siebenmal durchgedreht am Start" sagt er. Gut sechs Sekunden hat er mit seiner Suzuki GSXR 1000 für die Achtelmeile gebraucht.

Mira Nagar

Dirk Waterschoot ist nicht ganz sicher, ob er überhaupt fahren kann. Die Ventile seiner Bull schließen nicht richtig. Die Maschine steht daher aufgebockt im Fahrerlager, und der Belgier liegt ihr zu Füßen. An seinem Motorrad ist fast alles selbst geschraubt. Nur der Motor ist noch das Original. "Nächstes Jahr wird ein Turbo drangemacht", sagt er. Und schraubt aber erstmal weiter an den Ventilen.

Mira Nagar

Uli aus dem Ruhrpott lässt seine Harley Softail hochdrehen. Das Ding dröhnt einmal quer durch das Fahrerlager und übertönt glatt die Rennstrecke. Von der Original-Harley von 1992 ist im Prinzip nur der Rahmen übriggeblieben. "Die hat 220 Drehmoment, da kommt die Kraft aus dem Keller", erklärt der Hobbyschrauber. "Wenn du da drauf steigst, möchtest du nicht mehr absteigen."

Nach unten hat die Harley kaum noch Luft - eine Zigarettenschachtel passt grade noch drunter.

Der V-Motor ist luftgekühlt und bringt 150 PS mit. "Das hört sich vielleicht jetzt nicht nach so viel an", erklärt Uli. "Aber es kommt mehr aufs Drehmoment an."

Mira Nagar

Kuddel Hamer aus der Blomeschen Wildnis hat sein Motorrad komplett selbst gebaut. Wenn er nicht an Hubschraubern werkelt, schraubt er in seiner Werkstatt an der Red Hedgehog und anderen Maschinen. "Ich habe dafür jedes Rohr selber gebogen", sagt er. Mit seinem Rennen war er aber nicht ganz zufrieden, obwohl er schneller war als sein Sohn. "Die Traktion fehlte. Ich hatte 6,9 - normale Zeit ist 6,4."

Uli erklärt, warum die Traktion auf der Strecke in Hartenholm nicht so gut ist: "Sonst fahren da vorher auch die Fahrer mit ihren Slick-Reifen und dichten das gut ab." Doch die Landebahn des Flugplatzes ist noch zu grobporig.