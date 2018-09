Werner-Rennen 2018 : Revanche in Hartenholm – Brösel siegt gegen Holgi

Erstmals gewinnt Brösel mit seinem "Red Porsche Killer" das Rennen gegen Holger Henze im Porsche.

von shz.de

02. September 2018, 10:49 Uhr

Hartenholm | Die Schmach von 1988 ist abgegolten: Rötger "Brösel" Feldmann hat in der Neuauflage des Werner-Rennens seinen Konkurrenten Holger "Holgi" Henze hinter sich gelassen. Beim Rennen zwischen Motorrad und Porsche gewann der Comic-Zeichner mit 10.08 Sekunden.

Mira Nagar

Der Porsche 911 von 1968 ist geschlagen: Der rote Flitzer kam nach 10,3 Sekunden ins Ziel.

Mira Nagar

Glücklich zeigt sich der 68 Jahre alte Brösel direkt nach Durchfahrt der Ziellinie. "Eiskalt abgeledert", sagt Feldmann. "Das war super." Nach der Revanche verspüre er Erleichterung. "Jetzt ist gut, jetzt können wir mal 'nen Eierlikör trinken." Der erstmals unterlegene Porsche-Fahrer Henze zeigt sich im Ziel als guter Verlierer: "Herzlichen Glückwunsch! Das war sehr knapp und er hat zurecht gewonnen."

Brösel habe nur ein paar Meter Vorsprung gehabt im Ziel. An seinem Porsche habe die Maschineneinstellung nicht so gepasst, so Holgis erstes Fazit. "Ich muss nochmal analysieren, was da los war." Er habe im Rennverlauf zwar aufgeholt, aber bei der kurzen Strecke sei es für ihn und seinen Sportwagen schwer gewesen. Brösel widerspricht: "Ich hab' ja gar nicht Vollgas gegeben."

Bereits beim Start hatte Brösel die bessere Reaktionszeit - mit nur 0,3 Sekunden.

Als das Ergebnis feststand, brachen die Fans in Hartenholm in Jubel aus - denn die Mehrheit hatte Rötger Feldmann die Daumen gedrückt.

