Werner-Rennen 2018 : Ministerpräsident auf der Rennstrecke

Daniel Günther besuchte den Flugplatz Hartenholm und versuchte sich unter anderem als Fahnenschwenker.

von Yannick Kitzinger

01. September 2018, 17:08 Uhr

Hartenholm | Die Fahrer stehen auf ihren Startpositionen, die Motoren jaulen - dann schwenkt Daniel Günther die schwarz-weiß karierte Flagge zu Boden und die Rennwagen rasen rechts und links an ihm vorbei.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident war am Samstagmittag zu Gast beim Werner-Festival auf dem Hartenholmer Flugplatz. Unter anderem übernahm er dabei die Aufgabe des Flaggenschwenkers bei den Drag-Rennen der sogenannten "Formula Student"-Rennwagen auf der Landebahn des Flugplatzes.

"Motorsport gucke ich mir sonst eigentlich nur vom Fernseher aus an", verriet Günther. "Viel mehr hat mich das interesse am Festival hierher gelockt." Von den elektrischen Rennwagen, die von Studenten entwickelt und zusammengeschraubt wurden, zeigt sich der Ministerpräsident dennoch sehr beeindruckt.

Die Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften und die Helmut-Schmidt Universität waren mit je einem Auto vertreten, die Fachhochschule Kiel sogar mit zwei.

Bei den Drag-Rennen traten jeweils zwei Wagen auf einer Achtelmeile, genau 201,17 Metern, gegeneinander an. "In der Formula Student, dem internationalen Konstruktionswettbewerb für Studenten, gibt es ein sehr striktes Reglement", erklärte Rennmoderator Benni Voss. "Innerhalb dieses Reglements das Letzte aus den Wagen herauszuholen, ist das, was diese Rennen so anspruchsvoll macht."