Werner-Rennen 2018 : Letzter Feinschliff vor Festival-Start

Vor Beginn des Werner-Rennens laufen die letzten Aufbauarbeiten auf Hochtouren.

von yki

29. August 2018, 19:39 Uhr

Hartenholm | Rund 40.000 Besucher werden am Wochenende beim Werner-Festival auf dem Flugplatz in Hartenholm erwartet. Bevor aber am Donnerstag der erste Rennteilnehmer seinen Motor startet, ist für die Organisatoren allerdings noch allerhand zu tun.

Mehr zum Werner-Rennen auf shz.de/werner

„Wir sind bereits seit viereinhalb Wochen mit dem Aufbau der Dirt-Track-Rennstrecke beschäftigt", erklärt Jürgen Mauer von der Pforzheimer Firma MX Track Builders, die sich auf der Aufbau von Motocross-Strecken spezialisiert hat. „Zwei Tage lang haben wir die Strecke mit Baggern angelegt“, erklärt er. Vier Wochen brauchte die Erde dann, um sich zu legen und zu festigen. „Nun erledigen wir noch das Finetuning – Aufstellen der Sicherheits-Strohballen, Anbringen der Werbebanner oder Einbau der Zeitstoppuhr.“ Damit ist die Arbeit der Streckenbauer jedoch nicht vorbei. „Zwischen den Rennen sind wir auch für die Pflege der Strecken verantwortlich“, so Mauer. Unter anderem müssen die Strecken immer wieder gewässert werden. Für die drei Gelände-Tracks werden dafür insgesamt über das komplette Wochenende fast eine Million Liter Wasser verwendet.

yki

Immer einen Blick auf den Aufbau des Dirt-Tracks hat auch Frank-Peter Trampenau. Als Rennleiter ist er verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf der Rennen. „Meine Aufgabe ist es unter anderem, dass alles an der 1470 Meter langen Strecke auch den Sicherheitsmaßstäben des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) entspricht“, erklärt der Heider. Auf dem Dirt-Track findet am Wochenende unter anderem auch die Deutsche Meisterschaft der Quad-Fahrer statt. „Für die Rennteilnehmer ist das hier natürlich alles neu“, so Trampenau. „Normalerweise fahren alle auf permanenten Rennstrecken und nicht auf kurzfristig aufgebauten wie dieser.“

Wenige Meter weiter sind die Arbeiter der Firma Bühnenbau Nord aus Schenefeld noch eifrig mit dem Aufbau der letzten Bühnen beschäftigt. „Insgesamt haben wir rund zehn Lkw-Ladungen Material nach Hartenholm geschafft“, sagt Bühnenbauer Thomas. In zehn Tagen haben die 16 Männer und Frauen neben Bühnen auch Lichtmasten, Tribünen und Festival-Dekorationen aufgestellt. Für den Abbau planen sie jedoch deutlich weniger Zeit als beim Aufbau ein. „Nach zwei Tagen sollten wir damit durch sein.“

yki

Auch die vielen Imbiss-Stände auf dem Festivalgelände haben ihre Buden bereits aufgebaut. Als einer der letzten reiste am Mittwoch der Gastro-Truck der Burrito-Manufaktur „Mucha o Lucha“ neben der Hauptbühne, dem Kesseldrom, in Hartenholm an. „Wir sind erst heute morgen aus Bremen hierhergefahren“, erzählt Standleiter Jesus Jürgens. „Wir planen damit, in den nächsten vier Tagen rund 4000 Burritos zu verkaufen.“