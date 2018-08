Werner-Rennen 2018 : Entspannte Stimmung im Camp

Rund um das Werner-Rennen ist auf Feldern eine Zeltstadt geworden. Ein Besuch im Camp.

von Mira Nagar

29. August 2018, 19:58 Uhr

Hartenholm | Feuerwehrmann Reinhard Otto ist mit seinem tiefstschwarzen 68er Ford LTD samt Skelett-Deko zum Werner-Rennen angereist. Der US-Wagen ist so lang, dass man hinten bequem drin schlafen kann. Oben auf dem Dach thront Plastik-Skelett Helmut. Unter der Haube hat der Ford noch ziemlich viele Originalteile, wie Otto erzählt. Elektrische Kühler-Ventilatoren musste er aber noch nachrüsten. "Weil man hier so viel im Stau steht", sagt der 55-Jährige."Das wird sonst zu heiß."

In seinem Camp auf dem Platz mit dem lyrischen Namen "Gas Wasser Scheiße" riecht es besser als erwartet. Die ersten Plätze sind auch schon am Tag vor dem Festival belegt. Otto und sein Camp-Team aus Schleswig und Treia haben sich eine kleine Insel aufgebaut - und drumherum Zelte, Autos und einen Pavillon drapiert.

Mira Nagar

Stefan Otto will das Spektakel voll auskosten: "Das ganze Programm hier, das will man sich nicht entgehen lassen. Das wird man hier die nächsten 20 Jahre nicht mehr erleben." Die Pläne für Donnerstag sind erstmal ausschlafen und Eier braten. "Dann wollen wir uns überraschen lassen", ergänzt Stefan Schimmer. Irgendwann will das Camp-Team noch zum Trecker-Treck.