Nostalgie und Neues : Auf den Bühnen beim Werner-Rennen

Vor den Bühnen beim Werner-Festival kommen Nostalgiker auf ihre Kosten. Es gibt aber auch Neuvorstellungen.

von Mira Nagar

01. September 2018, 14:04 Uhr

Hartenholm | 30 Jahre prangt groß an der Leinwand bei Fury in the Slaughterhouse. Die Band aus Hannover feierte in den 1990er Jahren große Erfolge und lieferte einen Chart-Hit nach dem nächsten. "Wenn ist an die 90er denke, dann denke ich vor allem auch an einen: ,I won't forget these days'", sagt Sänger Kai Wingenfelder, bevor die Band auf der großen Bühne beim Werner-Rennen eben diesen Song anspielt.

Mehr zum Werner-Rennen auf shz.de/werner

Nostalgie ist eines der großen Themen beim Werner-Rennen. Auch die Bands spiegeln das wider. Otto, Torfrock, Bap - und eben Fury in the Slaughterhouse liefern die Musik, die viele Gäste in jüngeren Jahren gehört haben.

Doch das Festival soll kein reiner Neuaufguss des Kults von vor 30 Jahren werden. Auch neuere Bands sind auf den Bühnen zu Gast. Eine davon: Beyond the Black.

Mira Nagar

Die Mannheimer Metal-Band wurde 2014 gegründet und hat gerade ihr drittes Album "Heart of the Hurricane" herausgebracht.

"Ist heute Samstag?" fragt Sängerin Jennifer Haben. "Dann ist es gestern erschienen."

Mira Nagar

Auch einen neuen Werner-Song gibt es. Neben "Beinhart" von Torfrock ist auf der Bühne "Werner oder was" von Budde bei die Fische zu hören.