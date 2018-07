WOA 2018 : Wetter in Wacken: Es bleibt trocken und sonnig

Nach den Schlammschlachten in den vergangenen Jahren können sich die Metalheads auf ein heißes Festival einstellen.

von Mira Nagar

31. Juli 2018, 13:16 Uhr

Wacken | Rain or Shine? Wie in jedem Jahr stellt sich der Wacken-Pilgerer die Frage, ob die Schafthöhe der Gummistiefel wohl reichen wird – oder ob sich eher die Investition in eine Extra-Flasche Sonnencreme loht. In den vergangenen Jahren war das Festival in erster Linie eine große Schlammschlacht mit Matschtiefen von teils mehr als 20 Zentimetern.

Christophe Gateau

Nun mag man – vor allem wenn man aus SH kommt – niemandem raten, Gummistiefel oder gar die Regenjacke zu Hause zu lassen. Doch auf diesem WOA wird beides wohl seinen Stammplatz in einer der hinteren Ecken des Kofferraums oder Zeltes finden. Das trockene Wetter hält sich nach der Einschätzung des Kieler Instituts WetterWelt auch an den Festival-Tagen.

„Die Situation ist schon entspannt“, sagt Diplom-Meteorologe Sven Taxwedel bei WetterWelt. „Wacken wird in die frische Nordseeluft kommen. Und es bleibt trocken. Staubtrocken.“ Die Sonne werde wohl die meiste Zeit scheinen, auch wenn es zum Sonntag hin etwas wolkiger wird. Eine Möglichkeit von gelegentlichem Nieselregen bleibt, vor allem am Samstag.

Der heißeste Tag wird voraussichtlich der Donnerstag, sagt Taxwedel voraus. Um die 28 Grad sind zu erwarten. Mittwoch und Freitag sind mit 26/27 Grad beziehungsweise 25 Grad ebenfalls warm. Am Wochenende kühlt es ein wenig ab mit 23 bis 24 Grad am Samstag und 22 bis 23 Grad am Sonntag. „Die Nächte bringen mehr Abkühlung mit um die 15 Grad“, sagt Taxwedel.

Brandgefahr bleibt hoch

Die anhaltende Trockenheit bedeutet aber auch: Die erhöhte Brandgefahr bleibt bestehen. Festivalbesucher werden gebeten, beim Grillen achtsam zu sein und keine brennenden Kippen ins Gebüsch zu werfen. Es sei schon zu einigen kleineren Feuern gekommen. Alle Tipps zur erhöhten Brandgefahr lesen Sie hier.

Es befinden sich viele Feuerlöscher auf dem Festivalgelände, heißt es beim Veranstalter. Sie sind bei den Stewards auf dem Campinggelände, bei allen Bars und Essensständen, bei den motorisierten Securities, bei den Duschcamps und bei allen Positionen des Sanitätsdienstes erhältlich.