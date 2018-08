Die Metalheads reisen an, der Zelt-Aufbau ist im Gange – unser Videoreporter guckt den Festivalbesuchern über die Schulter.

von Kevin Laske

01. August 2018, 14:13 Uhr

Viele Festivalbesucher reisten am Dienstag an. Am Nachmittag gab es eine Sturmwarnung von den Veranstaltern. Aber die Metalheads blieben entspannt.