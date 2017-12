WOA 2018 : Mit Voting: Weitere Bands für das Wacken Open Air bestätigt

vergrößern 1 von 1 Foto: Imago/Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto 1 von 1

von shz.de

erstellt am 24.Dez.2017 | 15:56 Uhr

Wacken | In der Adventszeit haben die Veranstalter des Wacken Open Air wieder mehrere neue Bands bekannt gegeben. Eine davon ist die deutsche Power-Metal Legende Helloween mit ihrer Pumpkins United Tour. Ein Wiedersehen können die Fans auch mit Ghost feiern. Die schwedische Heavy-Metal-Band konnten die Fans zuletzt 2011 in Wacken sehen. Als dritte Band lagen Steel Panther unterm W:O:A-Weihnachtsbaum. Die Glam-Metal Band aus den USA bringen auch 2018 jede Menge Live-Power und Haarspray. Außerdem bestätigt wurde Cannibal Corpse. Death Metal aus New York hat immer Saison und deswegen kommt der Corpsegrinder und seine Kameraden 2018 zum Wacken Open Air.

Diese und weitere Bands stehen Anfang August auf der Bühne. Wählen Sie Ihren Favoriten.