WOA 2018 : Luxus in Wacken: Schöner Wohnen

Für eine gepflegte Nachtruhe im Moshtel und Bulli-Camp zahlen die Festival-Besucher gerne auch mal etwas mehr.

von Tommy Alles

01. August 2018, 20:34 Uhr

Camper Park, reservierte Flächen mit Strom und Service im Camp Y, Moshtel und T6 Campingbusse – die Metal-Heads werden älter. Könnte man glauben. Immer mehr Luxus-Varianten locken mit einem Rundum-Sorglos-Paket aufs W:O:A.

Zum Beispiel im Moshtel. Dort sind es erst einmal die Geräusche der Koffertrolleys, die ein wenig irritieren. Doch das ist ganz normal im Moshtel auf Wacken. Steht für viele Bewohner an diesem Mittwoch doch erst einmal der Check-in an der Rezeption (24 Stunden durchgehend geöffnet) an. Zimmerschlüssel, Handtücher (schwarz), Bändchen und Info-Zettel gibt es dort. Dann kann einer der 135 Container bezogen werden.

Zum Hotelzimmer geht es vorbei an der großzügigen Lounge (mit Flipper), die neben gemütlichen Sofas und Sesseln auch Kulinarisches bietet – von der Currywurst bis zum Lachs. Die „Festival Today“ liegt auf einigen Tischen (kostenlos). Sitzgelegenheiten, ein hölzerner Pool und eine großzügige Feuerstelle (mit Glühbirnen) liegen zur linken Seite. Beidseitig des Weges reihen sich die Hotel-Container. Sonja (34) und André (33) aus dem Schwarzwald sind gerade eingezogen – und rundherum zufrieden. Letztes Jahr haben sie Wacken noch im Zelt verbracht, doch das Angebot der Luxus-Übernachtungsvariante Moshtel – da mussten sie zugreifen. „Das ist unser Jahresurlaub“, sagen sie.

Und dann kommt man plötzlich am Tulpenweg (ohne Gartenzwerge) vorbei. Bewohnt wird er von zwölf Wacken-Fans aus ganz Deutschland und der Schweiz. „Pinke Tulpen zierten im vergangenen unser Container“, erzählt David (33). Worauf seine Freundin Tanja (33) und einige anderen aus der Gruppe die Idee aufgriffen und den Container mit Tulpen schmückten. Was auch bei den Nachbarn im Moshtel gut ankam. Was lag da näher, als in diesem Jahr gemeinsam in einer „Straße“ zu wohnen. Die Moshtel-Crew spielte mit, und so fanden alle in diesem Jahr ein Straßenschild (Tulpen-Straße) und mit Tulpen verzierte Container vor. Die „Tulpenweg-Familie“ war geboren. „Zelten war gestern“ sind sich alle einig, deren Alter von 29 bis 64 Jahre reicht.

Doch es geht noch besser. Früher machten sich Leute auf mit ihrem Bulli T1 nach Afghanistan oder Indien. Heute geht es im T6 California zum W:O:A. Die Hamburger Campervermietung Ahoi-Bulli hat ein Paket für das Festival geschnürt und zehn Campingbusse vermietet. Seit diesem Jahr gibt es also auch ein abgeteiltes Bulli-Camp in Wacken.

Genutzt haben das Siggi (74) und Donald (68) aus Hamburg. Ihrem Alter entsprechend haben sie diese Art des Campings gewählt. „Drei Dinge muss ein Mann im Leben schaffen“, sagt Siggi. „Einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen... und einmal nach Wacken fahren.“

„Das Bulli-Camp ist sehr international“, erzählt Jens von der Campervcrmietung. Aus den USA und Neuseeland seien Gäste da. Und Roman (30) und seine Freundin Galia (28) kommen aus Israel. „Da war es einfacher, sich einen Bus zu mieten“, sagt Roman.

Matsch, grölende oder betrunkene Wacken-Fans, die über die Zeltschnüre stolpern, gehören im Moshtel und im Bulli-Camp der Vergangenheit an. Hier ist für die gepflegte Nachruhe gesorgt.