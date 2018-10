Klick-Top-10 auf shz.de : Meistgelesen im September: Vermisstenfälle, Werner-Rennen und eine Hochzeit

Diese Artikel interessierten Sie besonders. Klicken Sie sich noch einmal durch unsere Top-Ten des Monats September.

von Sarah Sauerland

01. Oktober 2018, 16:02 Uhr

10. Fall der vermissten Ivonne Runge bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“

Polizei Lübeck

Der Fall der seit nun einem Jahr vermissten Ivonne Runge aus dem Raum Bad Oldesloe bewegte im vergangenen Monat unsere Leser – und wurde am 19. September Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Die Polizei geht mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus und hofft auf neue Hinweise nach der Sendung. Zwei Autos könnten in den Vermisstenfall involviert sein.

9. 20-Jähriger erstochen: Bestürzung und akribische Spurensuche

Thomas Nyfeler

Mitte September erschüttert eine Bluttat Neumünster: Nach einem Streit im Bereich des Bahnhofs stirbt ein 20-jähriger Pole an einer Stichverletzung. Unmittelbar nach der Tat fehlt von dem mutmaßlichen Täter jede Spur. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen, der sich ins Ausland abgesetzt haben soll.

8. Motocrossfahrer bei Werner-Rennen schwer verletzt

Mira Nagar

Ein Vorfall, der die Kult-Veranstaltung Anfang des Monats überschattet: Beim Motocross-Rennen in Hartenholm stürzt ein 22-jähriger Fahrer und zieht sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Hubschrauber bringt den Mann ins Krankenhaus.

7. Gymnasium zu schwer: 1346 Schüler schmeißen hin

dpa

Die Zahl der Kinder, die aufgrund mangelnder Leistungen nach Klasse sechs vom Gymnasium in die Gemeinschaftsschule wechseln müssen, steigt in Schleswig-Holstein. Die Gemeinschaftsschulen im Land haben deshalb neben Inklusion und Integration ein weiteres Päckchen zu tragen: Sie müssen die Rückläufer wieder aufrichten.

6. Guido Maria Kretschmer: Promi-Hochzeit des Jahres

Foto: Georg Supanz

Bevor am 8. September für den Modeschöpfer und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer auf Sylt die Hochzeitsglocken klingeln, ist die ganze Insel in Aufruhr – und unsere Leser schließen sich an. Doch über Details zum Event hält man sich im Vorfeld bedeckt.

5. Bombendrohung in Flensburg-Galerie: Geschäfte geschlossen

Sebastian Iversen

Nicht einmal fünf Minuten hat die Flensburg-Galerie am letzten September-Sonntag geöffnet, da muss das reichlich besuchte Center evakuiert werden – zum zweiten Mal in Folge. Wie bereits am Vortag ist eine Bombendrohung Grund für die Schließung. Finden können Einsatzkräfte und Spürhunde bis Geschäftsschluss nichts. Für die Händler bedeutet der vergeudete verkaufsoffene Sonntag einen schweren wirtschaftlichen Verlust.

4. Revanche in Hartenholm – Brösel siegt gegen Holgi

Olaf Malzahn

Bei der Neuauflage des kultigen Werner-Rennens kann Rötger „Brösel“ Feldmann mit seinem „Red Porsche Killer“ erstmals seinen ewigen Konkurrenten Holger „Holgi“ Henze im Porsche hinter sich lassen. Das legendäre Rennen verfolgen Zehntausende bei uns im Livestream.

3. Vermisste Alexandra M. wurde möglicherweise in Lüneburg gesehen

Polizei Eutin

Ein weiterer Vermisstenfall aus Schleswig-Holstein schafft es im September unter unsere meistgelesenen Artikel. Nachdem die seit Juli verschollene Alexandra M. aus Eutin ebenfalls in der Sendung „Aktenzeichen xy...ungelöst“ öffentlich gesucht wird, gehen bei der Polizei mehrere Hinweise ein. Die Spur der 47-Jährigen führt nach Lüneburg.

2. Guido Maria Kretschmer hat auf Sylt geheiratet

Georg Supanz/Aurora Sylt

...und dann ist es soweit. Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters geben sich in der Keitumer Kirche das Ja-Wort. Die hochkarätige Hochzeit lockt etliche Promis auf die Insel – darunter Sylvie Meis, Claudia Roth und Lena Gercke. Gefeiert wird am Abend im Kult-Lokal „Sansibar“.

1. Hollywood-Schauspieler Burt Reynolds gestorben

dpa/Hubert Boesl

Bei unserem Platz 1 – so ganz ohne Schleswig-Holstein-Bezug – hat uns wohl der Google-Algorithmus in die Karten gespielt. Der Tod des US-Schauspielers Burt Reynolds, bekannt aus seinen Rollen in „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ und „Boogie Nights“, lockt etliche Leser auf shz.de. Mit 82-Jahren verstirbt die Hollywood-Ikone am 6. September an einem Herzstillstand.