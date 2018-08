Klick-Top-10 auf shz.de : Meistgelesen im August: Vermisste Kanuten, Internet-Betrug und Kreuzfahrer

Diese Artikel interessierten Sie besonders. Klicken Sie sich noch einmal durch unsere Top-Ten des Monats August.

von Gerrit Hencke

31. August 2018, 18:42 Uhr

10. Arzt weist Patienten ab – Kasse streicht Krankengeld

Gunnar Dommasch

Wegen einer überfüllten Praxis bekommt ein Flensburger erst einen Tag später seinen Termin. Die DAK streicht ihm daraufhin alle Zahlungen. Doch es gibt ein gutes Ende.

9. Internet-Betrug auf Sylt

Stefan Sauer

Kriminelle kopieren die Informationen von Sylter-Appartment-Agenturen, täuschen eine Vermietung vor und kassieren ab. Die Polizei kennt solche Fälle und spricht von einer Serie.

8. Fünf Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen

Rolf Dunkel

Zwei der größten in Europa eingesetzten Kreuzfahrer liegen am 11. August im Kieler Hafen. Alle Terminals wurden für die Abfertigung der „MSC Preziosa“, der „Costa Pacifica“, der „AIDAluna, der „Astor“ und der „AIDAaura“ benötigt.

7. Nach der Hitze kommt der Regen

imago/localpic

Am 7. August endet abrupt das Sommerwetter. Erst lokal, später in ganz Schleswig-Holstein gibt es den ersten Regen seit Wochen. Gewitter und Orkanböen ziehen über Teile des Landes hinweg und bringen die ersehnte Abkühlung für manch einen Schleswig-Holsteiner.

6. Das müssen Arbeitnehmer bei der Krankschreibung wissen

Imago / Westend61

Kopfschmerzen, verstopfte Nase, schwere Glieder – wer sich so fühlt, gehört ins Bett. Doch so schwer es auch fällt, sich krank um etwas zu kümmern: Ein paar Dinge müssen Arbeitnehmer erledigen und beachten.

5. Randale im Regionalzug nach Sylt

Bundespolizei

Am 19. August randalieren unbekannte Täter in einem Regionalexpress von Westerland nach Husum. Sie zerstören acht Glasscheiben. Weil die Waggons repariert werden müssen, drohten erneut Zugausfälle.

4. Nach Beinschuss durch Polizisten

Karsten Sörensen

Am 29. August ist der Gehweg vor der Polizeiwache an den Süderhofenden in Flensburg abgesperrt. Zuvor hatte dort ein Polizist auf einen aggressiven Mann geschossen, der sich mit zwei Messern selbst verletzte und diese nicht fallen lassen wollte. Der 44-Jährige wurde notoperiert.

3. Feuer in Ferienunterkunft auf Sylt

Ralf Henningsen

In der Nacht zum 25. August bricht in einem Restaurant im Erdgeschoss eines Appartmenthauses in Westerland ein Feuer aus. 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. 40 Feriengäste müssen anderweitig untergebracht werden.

2. DFB-Pokal live im TV und Livestream

Wo die DFB-Pokal-Spiele am 18. August live im Fernsehen oder Livestream zu sehen sind, interessierte Sie besonders. Unter anderem kegelte Hansa Rostock den VfB Stuttgart aus dem Turnier, der SSV Ulm siegte gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und der SV Rödinghausen schaltete Dynamo Dresden aus.

1. Männliche Wasserleiche in Kollmar geborgen

Florian Sprenger

Eine traurige Nachricht ist zugleich die meistgelesene im August: Am Mittwoch (8.) werden an der Elbe bei Kollmar zwei Wasserleichen geborgen. Schnell steht fest, dass es sich bei den Toten um zwei Kanuten, einen Vater (52) und seinen 18-jährigen Sohn, handelt, die seit dem Wochenende zuvor vermisst wurden.