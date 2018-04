Meistgelesen auf shz.de : Klick-Top-Ten im April: Hundeattacke, Diskosterben und Simone Langes Kandidatur

Diese Artikel interessierten Sie im April besonders. Klicken Sie sich noch einmal durch unsere Top-Ten des Monats.

30. April 2018, 16:15 Uhr

10. Busfahrer beharrt auf Navi-Ansage – Linienbus auf Waldweg festgefahren

Weil sich ein Busfahrer ganz auf sein Navigationsgerät verließ, hat er seinen Linienbus in einem Waldstück zwischen Quickborn-Renzel und Borstel-Hohenraden festgefahren. Der 51-jährige Busfahrer kannte sich in Schleswig-Holstein nicht aus und ignorierte die Hinweise seiner Fahrgäste.

9. Clubs in SH kämpfen um ihre Zukunft

Zu wenige Gäste, zu geringe Einnahmen: Viele Tanzclubs in Schleswig-Holstein sind in den vergangenen Jahren dem Diskothekensterben zum Opfer gefallen. Unsere interaktive Karte zeigt, welche Clubs ihre Türen schließen mussten und was die Gründe sind.

8. Großkontrollen im Norden – Tausende Autofahrer standen im Stau

Nichts ging mehr zwischen Schuby und Tarp. Im Rahmen einer Großkontrolle von Polizei und Zoll auf der A7 und auf mehreren Bundesstraßen wurden zwischen 17 Uhr und 4 Uhr am Samstagmorgen rund 1500 Autofahrer in dem Gebiet kontrolliert.

7. Einsturzgefahr der Bahnbrücke: Flensburg droht Verkehrschaos

Die Eisenbahnbrücke der Husumer Straße über der Hafenbahn wurde Mitte April als einsturzgefährdet eingestuft und mit sofortiger Wirkung gesperrt. Für Flensburg bedeutete das Chaos an seinem meistbefahrenen Knotenpunkt.

6. Mutter und Sohn leblos in Wohnung: Offenbar vom eigenen Hund totgebissen

Anfang April werden zwei Menschen in ihrer hannoveraner Wohnung von dem Staffordshire-Terrier Chico zu Tode gebissen. Über das Schicksal des Tieres wurde stark debatiert. Tierfreunde riefen sogar eine Petition ins Leben, um Chico zu retten. Schlussendlich wurde das Tier wurde jedoch eingeschläfert.

5. Tote Schweine am Feldrand – Anwohnerin macht grausigen Fund

Eine Frau in Satrup trifft bei einem Spaziergang auf leblose Schweine, die vom Bauern am Straßenrand abgelegt worden sind. Shz.de fragte beim Kreisveterinär nach, was es mit dem Fund auf sich hat.

4. Blutiger Familienstreit in Rendsburg – 22-Jährige im Schlaf verletzt

In Rendsburg versuchte ein 26-jähriger Syrer, seiner schlafenden Ehefrau mit einem Küchenmesser die Kehle durchzuschneiden. Die 22-Jährige rettete sich verletzt auf die Straße, wo ihr Passanten zur Hilfe kamen und die Polizei alarmierten. Zwei kleine Kinder blieben in der Wohnung zurück. Sie wurden nicht verletzt.

3. Wirrer Rundumschlag: Trump wütet im Frühstücksfernsehen

Donald Trump sorgt mit einem Auftritt beim Frühstücksfernsehen seines Lieblingssenders „Fox & Friends“ für einen Eklat. Der Präsident der Vereinigten Staaten redet sich völlig in Rage. Ein Auszug aus seiner Rede zeigt die Ausmaße.

2. Reetdachhaus auf Sylt abgebrannt – zwei Millionen Euro Schaden

In List auf Sylt brennt ein Reetdachthaus völlig nieder. Verletzt wird niemand, aber es entsteht ein Schaden von etwa zwei Millionen Euro. Das Doppelhaus mit vier Wohnungen fing aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer.

1. Lange und Nahles mit kämpferischen Reden: SPD wählt jetzt die neue Parteivorsitzende

Die SPD wählte zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte eine Frau zur Vorsitzenden. Als Favoritin galt Andrea Nahles, die am Ende auch das Rennen machte. Ihre Konkurrentin, Simone Lange aus Flensburg, zeigte sich kämpferisch bis zum Schluss.