Meistgelesen auf shz.de : Die Top-Themen im März: Tötung einer 17-Jährigen, Winterchaos, Wonnemeyer

Der Winter sorgt im März für reichlich Wind und Schnee. Der Tod von Mireille B. und einige Unfälle sorgen für Aufsehen.

von Gerrit Hencke

03. April 2018, 15:45 Uhr

10. Schneechaos im Norden Schleswig-Holsteins

Der Monat März startet im Norden Schleswig-Holsteins mit einer rekordverdächtigen Menge Neuschnee – und der legt auch gleich mal das öffentliche Leben lahm. In unserem Liveblog berichten wir zwei Tage lang von dem Chaos auf den Straßen und den schönen Seiten des Winters.

9. Die Krankenschwester und die Autofahrerin

Foto: Michael Staudt

Es ist eine verrückte Geschichte, die sich in Flensburg zugetragen hat. Eine Pflegerin der Diako muss im Schneechaos von Flensburg einen weiten Weg zu Fuß zur Arbeit gehen, trotzdem hilft sie einer Autofahrerin, die sich festgefahren hat. Sie schiebt den Wagen an, die Frau kommt frei. Schweißnass fragt sie die Autofahrerin, ob sie vielleicht in Richtung Diako mitgenommen werden könnte, der Dienstbeginn rücke näher. Darauf sagt die Autofahrerin: „Tut mir leid, aber fremde Personen nehme ich grundsätzlich nicht mit“ und braust in Richtung Innenstadt davon.

8. Von der Grippe erwischt: Das müssen Arbeitnehmer bei einer Krankschreibung wissen

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Wer als Arbeitnehmer krankgeschrieben wird, ist in der Pflicht, den Genesungsprozess den Anweisungen des Arztes entsprechend zu fördern und alles, was diesen verzögert oder gar gefährdet, bleiben zu lassen. Doch wie genau wirkt sich das auf den Alltag aus? Der Ratgeber der Arag Versicherungen gibt Antworten auf die acht wichtigsten Fragen, die Arbeitnehmer im Falle einer Krankschreibung betreffen. Für shz.de-Leser ein Top-Thema während der Grippewelle im März.

7. Polizei beendet Jagdszenen in der Innenstadt

Foto: Gunnar Dommasch

Verfeindete Jugendgruppen liefern sich am 19. März handfeste Auseinandersetzungen in der Flensburger Innenstadt. Fünf vermeintliche Rädelsführer – alles Deutsche – nimmt die Polizei in Gewahrsam. „Wir hatten es mit gut 50 Personen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren zu tun – und da waren viele in Flensburg lebende Nationen vertreten“, sagt die Pressesprecherin Sandra Otte. Die Polizei reagiert, verstärkt die Präsenz und stuft Teile Flensburgs als sogenannte „gefährliche Orte“ ein.

6. Sturm in Schleswig-Holstein

Foto: Gerrit Hencke

Gleich mehrere Texte zum Skandinavien-Hoch „Irenäus“ werden am Freitag, den 16. März besonders viel geklickt. Während an der Ostseeküste durch starken Ostwind Hochwasser herrschte, konnten an der Nordsee die Fähren wegen Niedrigwassers nicht fahren. Auf Sylt gab es leichte Sturmschäden und auch in Eckernförde und an der Schlei sorgten Wind und Wasser für spektakuläre Bilder.

5. Der Abriss des Wonnemeyer auf Sylt

Mit krachenden Geräuschen frisst sich der Kettenbagger am Vormittag des 12. März durch morsches Holz. Fenster, Türen, Treppen und Geländer landen nach und nach auf einem Haufen am Strand. Das „Wonnemeyer am Strand“ ist Geschichte. Die Abrissarbeiten des Holzpodests und des Restaurants am Sylter Weststrand sind der Anfang vom Ende einer Ära.

4. Auto kollidiert mit Nordbahn in Neumünster

Foto: Daniel Friederichs

Am 21. März gerät in den frühen Morgenstunden ein Mann (48) mit seinem Auto am Bahnübergang am Südbahnhof in Neumünster auf die Gleise und stößt dort mit einem Zug zusammen. Der Mann überlebt die schwere Kollision und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Mittlerweile ermittelt die Polizei gegen den Triebwagenführer.

3. Säugling stirbt bei einem schweren Unfall auf der B205

Foto: Thomas Nyfeler

Am Ostersamstag ereignet sich in Neumünster ein Tragödie. Ein Lkw-Fahrer kommt auf die Gegenfahrbahn und kollidiert in Höhe des Outlet Centers mit einem Mercedes. Die beiden Frauen in dem Fahrzeug werden zum Teil schwer verletzt, das Baby an Bord überlebt den Unfall nicht. Auch der Lkw-Fahrer wird schwer verletzt. Die B205 blieb über Stunden voll gesperrt.

2. Vier Verletzte bei Unfall auf der A7

Foto: Karsten Sörensen

Bei einem Unfall zwischen Schleswig und Tarp auf der A7 in Richtung Norden werden am 23. März vier Personen zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren aus bislang unbekannter Ursache ein Fiat Ducato Kleinbus und ein VW Polo zusammengestoßen. Der Polo überschlug sich und landete auf dem Dach.

1. 17-jährige Mireille B. in Flensburg erstochen

Foto: Presse Nord

Der gewaltsame Tod einer 17-Jährigen hat auch außerhalb von Flensburg für Entsetzen gesorgt und ist der meistgelesene Text im März. Das Mädchen wurde am 12. März mit schweren Stichverletzungen in ihrer Wohnung gefunden. Ein 18-Jähriger wird verdächtigt, Mireille B. erstochen zu haben. Derzeit sitzt der mutmaßliche Täter, ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, wegen Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft.