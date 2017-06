Kieler Woche 2017 : Zwei Klo-Damen im Interview: „Es ist ein lukrativer Job“

vergrößern 1 von 1 Foto: Jonna Lausen 1 von 1

Es ist ein unumgängliches Bedürfnis, dem niemand entfliehen kann: Der Gang zur Toilette. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) stellt jedes Jahr kostenlose Toilettenwagen bei der Kieler Woche auf. Einer dieser Wagen steht am Berliner Platz. Dort sitzen Lisa Claas (23) und Inga-Martina Buchwald (36). Eigentlich arbeiten die beiden als Schlosserin und Verwaltungsfachangestellte für ABK, aber während der Kieler Woche schlüpfen sie in eine anderen Rolle. Sie streifen sich den lachsfarbenen Kittel über und verwandeln sich in die „netten Damen vom Klowagen“. Ein lukrativer Nebenjob mit Unterhaltungscharakter.

Mehr zum Thema Interaktive Karte : Toiletten auf der Kieler Woche

Wie kommt man zu diesem Job?

Lisa: Wir arbeiten beim ABK und dort sind die Stellen zur Kieler Woche immer ausgeschrieben. Ich mache das jetzt zum zweiten Mal und es macht tatsächlich Spaß. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job und wir bekommen gutes Trinkgeld.

Wie benehmen sich die Besucher? Gibt es Probleme mit Betrunkenen?

Lisa: Also 80 Prozent der Leute benehmen sich gut und sind sehr freundlich. Gestern hatten wir einen Wildpinkler. Anstatt die Toilette zu benutzen, hat der sich einfach drei Meter neben dem Klowagen erleichtert. Aber wir nehmen das mit Humor. Man wird auch oft angequatscht, wie das eben so ist mit Betrunkenen. Das geht da rein und da wieder raus.

Inga-Martina: Ja, die Leute sind alle in Feierlaune. Die singen auch schon mal für uns und manchmal gibt es auch ein Küsschen auf die Wange. Ich glaube, die sind einfach alle froh, dass es hier ein sauberes Klo gibt.

Was war das schlimmste Erlebnis, das euch bislang passiert ist?

Inga-Martina: In diesem Jahr sind wir noch weitestgehend verschont geblieben. Aber letztes Jahr hat sich eine junge Frau übergeben und das war eine ziemliche Sauerei. Ansonsten: alles friedlich.

Lisa: Einige haben anscheinend nicht gelernt, die Klobürste zu benutzen. Außerdem ist uns im letzten Jahr der Wagen übergelaufen. Die werden regelmäßig abgepumpt. Allerdings muss man da einen Klopftest machen. Wenn es ein dumpfes Geräusch gibt, dann ist der Tank voll. Das wissen wir jetzt auch (lacht).

Und was war am Lustigsten?

Inga-Martina: Letztes Jahr hat es ein Pärchen geschafft, sich zusammen in eine Kabine zu schleichen. Plötzlich entdeckten wir dann vier Füße und mussten die beiden dann leider stören. Viele suchen auch vergeblich nach der Spülung, weil sie nicht verstehen, dass sie an dem Band ziehen müssen. Besonders den Kindern ist das ein Rätsel.

Wie sieht es mit dem Trinkgeld aus? Sind die Leute spendabel?

Inga-Martina: Ja, ohne Trinkgeld würden wir das hier auch nicht machen. Der Job ist lukrativ. Es geben schon recht viele etwas und alle sind sehr dankbar und freuen sich, dass die Toiletten sauber gehalten werden.

von Jonna Lausen

erstellt am 22.Jun.2017 | 17:52 Uhr