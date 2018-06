Kieler Woche 2018 : Windjammerparade: Das sind die besten Zuschauer-Plätze

Wo lassen sich die Segler am besten beobachten? shz.de gibt Tipps für eine gute Aussicht.

von Lisa Strobel

22. Juni 2018, 19:41 Uhr

Rund 90 Traditionssegler und hunderttausende Zuschauer an Land – die Windjammerparade ist der maritime Höhepunkt der Kieler Woche. Am Samstag, 23. Juni, um 11 Uhr fällt wieder der Startschuss. In diesem Jahr fährt die Roald Amundsen an der Spitze der Parade.

Diese Schiffe führen die sieben Gruppen der Windjammerparade an

Für Zuschauer sind das die besten Plätze:

Der Ablauf:

Die Schiffe legen am Sonnabend gegen 9.45 Uhr von ihren Liegeplätzen ab und gehen am Ostufer der Innenförde in Warteposition. Bei günstigem Wind werden um 10.45 Uhr die Segel gesetzt. Um 11 Uhr nehmen die Windjammer in Paradeformation Kurs Richtung Leuchtturm Kiel. Jeder Großsegler führt dabei eine Gruppe kleinerer Schiffe an. Gegen 13 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Dort löst sie sich auf und die Schiffe nehmen wieder ihren eigenen Kurs.