Gut informiert auf der Kieler Woche : Was ist was? Kleine Bootskunde für Anfänger

Welche Teile gehören zu einem Schiff unter Segeln dazu? Und wofür sind die zahlreichen Leinen und Drahtseile eigentlich gut?

von Anja Engel

17. Juni 2018, 14:17 Uhr

Kiel | In den kommenden Tagen strömen wieder Millionen Besucher aus aller Welt auf das größte Sommerfest Nord-Europas. Die Kieler Woche ist das Segelsportereignis des Jahres, dass nicht nur Wassersportler, sondern auch zahlreiche Segelunkundige an die Förde zieht. Ob an Land, bei einer Regattabegleitfahrt oder einem Törn zur legendären Windjammerparade – auf der Kieler Woche wird dem Besucher allerlei fremdartige Begrifflichkeiten begenen. So mag ihm die Unterscheidung von Segel und Bootsrumpf noch gelingen, doch bei Fock, Achterliek und Schot hört es dann oft schon auf.

Die Liste der Dinge, die zu einem Segelboot gehören, ist lang. Damit Sie nicht ganz unwissend auf die Kieler Woche gehen, sind auf dem folgenden Bild die wichtigsten Teile eines Segelschiffs beschriftet: