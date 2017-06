Konzerte auf der Kieler Woche : Von Amy McDonald bis Pohlmann: Die Kiwo 2017 in der Spotify-Playlist

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt steht wieder ganz im Zeichen der Kieler Woche: Vom 17. bis 25. Juni werden rund drei Millionen Besucher aus aller Welt an der Förde erwartet. Musikalisch haben die verschiedenen Bühnen auch dieses Jahr wieder einiges zu bieten. Zur Einstimmung haben wir die Künstler in einer Spotify-Playlist zusammengetragen. Die Songs können hier im Player angespielt werden. Um die Lieder in voller Länge zu hören, muss man zu Spotify wechseln.

von Christina Köhn und Jannik Schappert

erstellt am 08.Jun.2017 | 17:12 Uhr