Kiwo 2017 : Videos: So sieht ein Hund die Kieler Woche

Kiel | Wirklich? Jetzt? Aber ich hab gerade geschlafen! So richtig begeistert schaut Redaktionshund Nino nicht drein, als wir versuchen ihm die Kamera umzuschnallen. Aber es ist früher Nachmittag und noch ist nicht viel los auf der Kieler Woche. Genau die richtige Zeit, um rauszugehen und das Gelände mit dem Hund zu erkunden - noch ohne Menschenmassen und zu laute Musik. Nino lässt sich schließlich doch überreden und hält still, als wir ihm die Kamera an das Halsband schrauben. Einen Tag vorher haben wir mit ihm geübt; haben verschiedenen Halterungen und Positionen für die Actioncam ausprobiert. Nicht mit allen war er einverstanden. Die Halsbandvariante scheint ihn aber nicht zu stören. Nino wirkt noch etwas träge, aber als wir die Leine in die Hand nehmen, wedelt er freudig mit der Rute. Geht doch.

Nino ist ein zweieinhalbjähriger Australian Shepherd und ist etwa so groß wie ein Schäferhund. An Stadtleben, Radfahrer oder andere Hunde ist er gewöhnt, deswegen ist er der perfekte Kandidat, um mit uns Videos von der Kieler Woche zu drehen. Die Sicherheit dazu gibt ihm sein Herrchen, der die Körpersprache des Tieres deuten kann. Ein wichtiger Aspekt, wenn man den Hund an ungewohnte Orte mitnimmt, sagt die zertifizierte Hundetrainerin Laura Liebrecht aus Kiel. „Hundehalter kennen ihren Hund und wissen, wie er aussieht, wenn er entspannt ist. Wenn das Verhalten oder die Körperhaltung sich verändert, sollte man das als Warnsignal ansehen.“ Noch wirkt Nino aber entspannt. Vor der Redaktion fahren Autos und Busse, Radfahrer sind unterwegs und ein anderer Hund kläfft ihn auch schon an. Aber Nino bleibt cool.

Signale, auf die Hundehalter achten sollten, seien etwa ein gekrümmter Rücken, zu schnelles Hecheln, angespannte Mundwinkel oder hektisches Umgucken, erklärt Liebrecht. Je nach Rasse seien Stresssignale aber schwierig zu erkennen. „Dass die Ohren angelegt werden, sieht man bei Schlappohren nicht so einfach“, sagt die Hundetrainerin. Wir schlendern mit Nino über die Fressmeile an der Hörn. Statt „Ich fühle mich unwohl“ zeigt Ninos Körpersprache jetzt eher „Hier riecht es lecker nach Wurst.“ Wir haben es wohl mit einem Profi zu tun.

Schnell wird deutlich, dass wir mit unserem Video längst nicht alles zeigen können, was Nino in dieser Situation beschäftigt. Immer wieder bleibt er stehen, schnuppert und wackelt mit den Ohren. „Das sind sehr viele Reize, die dort auf den Hund einströmen“, erklärt Liebrecht. Das Tier muss viele Gerüche und Geräusche wahrnehmen und einordnen. Ein Hund, der an solch eine Umwelt nicht gewöhnt ist, kann das schon mal überfordern. „Vor allem junge Hunde sind empfindlich. Ihnen fehlt die Erfahrung. Und wenn sie sich bedroht fühlen, können sie auch anfangen zu beißen“, sagt Liebrecht. Im Extremfall verfestigt sich solch unschönes Verhalten sogar. Ängstliche Hunde sollten deshalb lieber gar nicht mit zu Großveranstaltungen kommen, rät Liebrecht. Auch kleine Hunde können eine Problem gekommen. „Sie werden oft übersehen, vielleicht sogar getreten“, sagt die Hundetrainerin. Gerade wenn es voller wird, sollten kleine Hunde deshalb lieber auf den Arm genommen werden.

Klein ist Nino nicht und statt ihn zu übersehen, zieht er eher die Aufmerksamkeit der Menschen an. „Ist das eine Kamera?“, werden wir gefragt. „Jap“, antworten wir knapp. Wir verfolgen das Bild seiner Kamera auf einem Smartphone, mit einem Zweiten filmen wir aus der Menschenperspektive. Weiterlaufen nicht vergessen. Nino trottet fröhlich neben uns her, während wir etwas überfordert filmen, laufen, sprechen, den Hund beobachten. Als wir kurz stoppen, schnauzt uns eine Frau von hinten an: „Ey, weiterlaufen!“ Das wäre wohl der Punkt, wo man als Hund anfangen würde zu beißen. Macht Nino aber nicht. Eine Möwe ist ein paar Meter neben ihm gelandet und das findet er gerade spannender als motzende Menschen.

Als Fazit lässt sich ziehen, dass die Kieler Woche nicht für jeden Hund geeignet ist. Hundebesitzer sollten ihre Tiere aufmerksam beobachten, auf Stresssignale achten und einschreiten, wenn der Hund sich unwohl fühlt. Große Menschenmassen und laute Musik sollten vermieden werden und kleine Hunde lieber auf den Arm genommen werden, wenn es etwas voller wird. Unser Redaktionshund Nino hat die Sache gut gemeistert. Am Ende schien er aber trotzdem froh zu sein, den kleinen Spaziergang hinter sich zu haben. Schließlich gab es in der Redaktion ein paar leckere Belohnungshappen.

von Daniela Lottmann

erstellt am 22.Jun.2017 | 20:19 Uhr