Kieler Woche : Schietwettercup wird zum Schönwettercup

Kiel | Regen, Matsch und jede Menge Schweiß: Das waren in den vergangenen Jahren die Zutaten für den Schietwettercup (SWC). Ein Name, der angesichts des oftmals trüben Wetters während der Kieler Woche Programm war. Diesmal allerdings haben sich die Vorzeichen grundlegend geändert: Sonnenschein und 22 Grad Celsius dürften den Teilnehmern während der 27. Auflage des traditionellen Rugbyturniers auf dem Professor-Peters-Platz zwar immer noch die Schweißperlen ins Gesicht treiben. Von Schietwetter kann jedoch wahrlich nicht die Rede sein. Daniel Michel von den FT Adler Kiel, die den zweitägigen Wettbewerb organisieren, nimmt den Wetterumschwung aber gelassen: „Man kann nie wirklich voraussagen, wie das Wetter wird. Das gilt für unser Turnier ebenso wie für die gesamte Kieler Woche.“ Für den sportlichen Wettbewerb seien trockene Verhältnisse ohnehin besser. Sonnige Aussichten also für Organisatoren, Teilnehmer und Zuschauer. Dabei geht es in diesem Jahr bei weitem nicht nur um Spaß und Ehre.

von Patrick Tabel, shz.de

erstellt am 17.Jun.2017 | 15:00 Uhr