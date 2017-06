Kieler Woche : Schietwetter, Protest und Erbsensuppe: Das sind die Bilder von der Windjammerparade 2017

An Bord des Führungsschiffs Thor Heyerdahl, auf einer Segeljacht und an Land: Hier waren die Reporter von shz.de bei der Windjammerparade 2017 auf der Kieler Woche. Hier sind ihre besten Bilder - plus Impressionen von Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Hans (@wat.mut.dat.mut) am 24. Jun 2017 um 3:30 Uhr

Und hier als super Überblick von oben.

Ein Beitrag geteilt von Johannes Bock (@bocki1) am 24. Jun 2017 um 2:43 Uhr

Dieses Instagram-Bild zeigt wunderbar das Gewusel auf der Förde.

Ein Beitrag geteilt von Tom P. Beier (@tomp.beier) am 24. Jun 2017 um 3:05 Uhr

Noch eine schöne Impression auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Janina (@ginger.1409) am 28. Jun 2014 um 6:12 Uhr

Der Instagram-Filter betont die Wolkenstruktur.

shz.de-Bilder von Katharina Bambenek, Fanziska Gutt, Armin Kung und Jonna Lausen.

erstellt am 24.Jun.2017 | 18:15 Uhr