Kieler Woche 2017 : „Meet & Greet“ mit Pohlmann zu gewinnen

Am Montag rockt Pohlmann ab 19 Uhr die Bühne an der Hörn. Bekannt geworden ist der Singer-Songwriter vor elf Jahren mit dem Lied „Wenn jetzt Sommer wär“. Ein Superstar ist der Mann mit den verstrubbelt langen, blonden Haaren und Drei-Tage-Bart bis heute zwar nicht. Doch er hat es geschafft, sich mit seinen deutschsprachigen Songs in der Musikszene zu etablieren. Mit seinen Texten zwischen tiefgründig und einfach-fröhlich trifft er bei seinen Hörern einen Nerv und ist im Norden immer wieder ein gern gesehener Gast.

Sie haben mit einer Begleitperson die Chance, Pohlmann nach seinem Auftritt zu treffen. Was müssen Sie dafür tun? Senden Sie uns bis Sonntagabend, 18 Uhr, einfach ein überzeugendes „Bewerbungsfoto“ per Mail an kielerwoche@shz.de (bitte Telefonnummer angeben). Wir kontaktieren die oder den Gewinner.

erstellt am 16.Jun.2017 | 19:14 Uhr