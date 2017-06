Kiwo-Regatten 2017 : Kieler-Woche-TV: Die Segel-Wettbewerbe aus Schilksee im Livestream

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Die Kieler Woche ist nicht nur das größte Sommerfest Nordeuropas. Herzstück der Veranstaltung sind die Segelwettbewerbe - und die haben es in sich: Neben dem traditionellen Regatta-Programm mit Wettbewerben in verschiedenen Bootsklassen ist das Ostseerevier in diesem Jahr Schauplatz der Weltmeisterschaften im paralympischen Segeln.

Die Wettbewerbe werden im Livestream auf kielerwoche.tv übertragen:

Aktuelle Ergebnisse und Zwischenstände der Segelwettbewerbe werden hier veröffentlicht.

von shz.de

erstellt am 18.Jun.2017 | 16:42 Uhr