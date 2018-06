Musikprogramm : Kieler Woche 2018: Diese Bands und Künstler kommen am 24. Juni zur Kiwo

Prominentes Ende: Am letzten Tag der Kieler Woche treten Tim Bendzko, LEA und Michael Schulte auf.

von Lennart Stahlberg

24. Juni 2018, 09:47 Uhr

Kiel | Am letzten Tag der Kieler Woche, Sonntag, 24. Juni, können die Besucher auf 14 Konzerten den Abschluss der Kieler Woche feiern.

Sonntag, 24.06

Uhrzeit Künstler Ort Barrierefrei 13:30 Zawisza Czarny Rathaus-Bühne Ja 15:00 Big Band Magic 25 Rathaus-Bühne Ja 17:15 the ukeboys Radio BOB! Rockcamp Ja 18:00 Käpten Alex und seine Matrosen Pirate-World-Bühne Ja 18:00 Leo In The Lioncage Villa Klub Bühne an der Kiellinie Ja 18:00 The Greyhounds NetUSE-Bühne Ja 19:00 Big Band Magic 25 Rathaus-Bühne Ja 19:00 LEA NDR-Bühne am Ostseekai Ja 19:30 Michael Schulte R.SH-Bühne Ja 19:30 The Waltons Radio BOB! Rockcamp Ja 20:00 Coverpiraten Pirate-World-Bühne Ja 20:00 Salamanda NetUSE-Bühne Ja 21:00 Skyline Radio BOB! Rockcamp Ja 21:00 Tim Bendzko NDR-Bühne am Ostseekai Ja

LEA

LEA stürmt diesen Sonntag ab 19 Uhr die NDR-Bühne am Ostseekai. Als Fünfzehnjährige veröffentlichte sie erste Videos auf YouTube, der Fokus immer auf ihrem Klavier und ihrer Stimme. Ihre Ballade Wo ist die Liebe hin wurde mehr als 10 Millionen Mal angeklickt. 2016 veröffentlichte Lea ihr Debütalbum Vakuum. Bekannt ist die 24-Jährige vor allem für ihren Song Wohin willst du?.

Michael Schulte

Den Contest „Unser Lied für Lissabon“ konnte Singer- und Songwriter Michael Schulte mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ für sich entscheiden. Aber – und damit hat wohl kaum jemand gerechnet – der deutsche Sänger legte auch beim ESC in Lissabon einen starken Auftritt hin. Nun ist er am Sonntag um 19.30 Uhr auf der RSH-Bühne an der Hörn auf der Kieler Woche zu Gast. Bekannt wurde der sympathische Lockenkopf 2011 durch die Castingshow „The Voice of Germany“, schon davor konnte er mit selbst produzierten Musikvideos auf YouTube eine große Fangemeinde aufbauen.

Tim Bendzko

Mit seinen „Wohnzimmerkonzerten“ hat Tim Bendzko 2014 eine Konzertreihe ins Leben gerufen bei der er in ausgewählten bestuhlten Locations seine Songs im familiären Rahmen präsentiert. Aus anfänglich zwei geplanten Konzerten in dieser gemütlichen Atmosphäre wurde schnell eine ganze Konzertserie, die sich mittlerweile etabliert hat. Nach ausverkauften „Wohnzimmerkonzerten“ 2014, 2015 und 2017, geht es auch 2018 wieder in die schönsten Locations Deutschlands – nämlich an die Kieler Förde, wo er ab 21 Uhr auf der NDR Bühne am Ostseekai auftreten wird.

Skyline

Ohne diese Band würde es das Wacken Open Air nicht geben. Skyline ist also ein echtes Stück Heavy Metal Geschichte. 1989 versucht W:O:A Mitbegründer Thomas Jensen, Bassist in der Rock und Heavy Metal Coverband Skyline, einen Festival-Auftritt für seine Truppe zu organisieren. Frustriert von den Absagen zahlreicher Veranstalter beschließen Jensen und Freund Holger Hübner in der Kneipe, ein eigenes Festival auf die Beine zu stellen – die Geburtstunde des Wacken Open Air.

Als besonderen Leckerbissen bietet Skyline auf dem RADIO BOB!-Rockcamp einen krönenden Abschluss der Kieler Woche 2018 – Faster, Harder, Louder!

