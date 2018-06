Das Musikprogramm auf einen Blick : Kieler Woche 2018: Diese Bands und Künstler kommen am 15. Juni zur Kiwo

Das Musikprogramm der Kiwo startet bereits am Freitag. Zwei Highlights gibt es mit Sasha und Jonas Monar an der Hörn.

von alj

14. Juni 2018, 23:45 Uhr

Kiel | Auch wenn die offizielle Eröffnung der Kieler Woche erst am Sonnabend erfolgt, gibt es am Freitag bereits die ersten musikalischen Highlights. Auf der Bühne an der Hörn geht es gleich mit zwei Superstars los: Ab 19 Uhr spielt Sasha, ab 21.30 Uhr Jonas Monar. Auf der Jungen Bühne kann ab 21 Uhr mit der Band Tequila & The Sunrise Gang gefeiert werden. shz.de berichtet ab dem 16. Juni fortlaufend im Liveblog.

Uhrzeit Künstler Ort 17.30 Kellerchaos NetUSE-Bühne 19.00 Sasha R.SH-Bühne an der Hörn 19.30 Wacken Firefighters Radio Bob!-Rockcamp 19.30 Kazimir Junge Bühne 20.00 Spoid NetUSE-Bühne 20.00 Eli NDR-Bühne am Ostseekai 21.00 Tequila & The Sunrise Gang Junge Bühne 21.00 Therapy? Radio Bob!-Rockcamp 21.30 Jonas Monar R.SH-Bühne an der Hörn 21.30 Meddle Rathausbühne 22.00 Voxhouse NetUSE-Bühne

Der Zugang zu allen aufgeführten Veranstaltungen ist barrierefrei. Die Konzerte sind kostenlos.

Sasha

Sasha gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Er hatte bereits 18 Chartsingles. Alle seine neun Alben wurden mit Gold und Platin ausgezeichnet. Sein jüngstes Album erschien im April dieses Jahres und heißt „Schlüsselkind”. Zu seinen größten Hits gehören die Songs „Lucky Day”, „If you believe” und „Goodbye”. Sein Auftritt auf der Bühne an der Hörn beginnt um 19 Uhr.

Jonas Monar

Im Anschluss an das Sasha-Konzert betritt Jonas Monar die Bühne an der Hörn. Er machte 2016 mit seinem Song „Playlist” erstmals auf sich aufmerksam. Der endgültige Durchbruch gelang ihm dann 2017 mit seinen Hits „Alle guten Dinge” und „Nie zu Ende”.

Tequila & The Sunrise Gang

Die Kieler Band Tequila & The Sunrise Gang wird den Gästen auf der Jungen Bühne ab 21 Uhr multi-instrumentalen Reggae-Rock-Sound präsentieren. Die siebenköpfige Band steht für gute Laune. Neben Gitarren, Bass, Schlagzeug und einer dreiköpfigen Bläser-Sektion kommen auch Glockenspiel, Mini-Klavier und Melodica zum Einsatz.