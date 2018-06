KiWo 2018 am Freitag : Inoffizieller Start der Kieler Woche: Konzerte und Marineschiffe

Auf den Bühnen startet das Programm und auch der Marinehafen füllt sich bereits. Das passiert am Freitag.

von dpa/shz.de

15. Juni 2018, 08:52 Uhr

Kiel | Bereits einen Tag vor der förmlichen Eröffnung startet in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt am Freitag inoffiziell die Kieler Woche. Auf den Musikbühnen in der Innenstadt und direkt am Wasser sind am Abend zahlreiche Konzerte geplant, unter anderem von Sasha und Eli. Hier geht es zum KiWo-Programm am Freitag.

Bis 24. Juni werden wieder rund drei Millionen Menschen zu dem laut Veranstaltern größten Sommerfest Nordeuropas erwartet. Mehr als 2200 Veranstaltungen sind geplant.

Das offizielle Startsignal wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aber erst am Samstagabend gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf dem Rathausplatz geben.

Marineeinheiten laufen Tirpitzhafen an

Etwa 400 größtenteils kostenlose Konzerte stehen an Kiels zehn tollen Tagen an, bei den Segelregatten wollen 4000 Sportler aus 60 Nationen mit mehr als 1900 Booten an den Start gehen. Die besten Laser-Radial-Segler kämpfen um den Weltmeistertitel. Erstmals können Sommerfest-Besucher die Wettfahrten auch auf vier großen Videowänden in der Innenstadt verfolgen. Zudem sind die beiden ersten WM-Vorrundenspiele Deutschlands gegen Mexiko (17.6.) und Schweden (23.6.) auf mehreren Bühnen zu sehen.

Foto: Rolf Dunkel

Auch im Marinehafen im Stadtteil Wik tut sich bereits etwas. Mehr als 30 Schiffe werden heute im Tirpitzhafen festmachen. Den Anfang machte am Freitagmorgen die dänische Flugabwehr-Fregatte „Niels Juel“. Das Treffen von Marineschiffen aus verschiedenen Nationen gehört zum festen Bestandteil der Kieler Woche. Highlights sind die chinesische Fregatte „Binzhou“ sowie das US-Kommandoschiff USS „Mount Whitney“. Die meisten Schiffe werden aus Großbritannien erwartet. Auch Marineeinheiten aus Frankreich, Belgien, Spanien, Norwegen, Irland, Lettland, Litauen und den Niederlanden kommen nach Kiel. Flagschiff ist der deutsche Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“. Am Samstag, Sonntag und kommenden Mittwoch wird es wieder ein Open Ship geben. Jeweils von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr dürfen Gäste den Marinehafen besuchen und sich viele der Schiffe aus der Nähe anschauen.

Folgende Schiffe werden dabei sein:



Deutsche Marine (15. bis 24. Juni)

Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“

Tender „Main“

Minenjagdboote „Siegburg“ und „Weilheim“

Zollschiff „Borkum“

Unterseeboot „U36“

Einsatzschiff „Bayreuth“ (Bundespolizei)

Mehrzweckschiff „Haithabu“ (nur am Mittwoch)

China (15. bis 21. Juni)

Fregatte „Binzhou“

Dänemark (15. bis 18. Juni)

Marineheimwehrkutter „Brigaden“ und „Speditøren“

Frankreich (15. bis 18. Juni)

Minensucher „L'aigle“ und „Cépheé“

Großbritannien (15. bis 19. Juni)

Fregatte „Monmouth“

sieben Ausbildungsboote vom Typ Archer-Klasse

Litauen (15. bis 19. Juni)

Hilfsschiff „Jotvingis“

Lettland (15. bis 19. Juni)

Minenjagdboot „Talivaldis“

Niederlande/Belgien (15. bis 19. Juni)

Führungsschiff „Snellius“

Minenjagdboote „Makkum“ und „Vlaardingen“

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (15. bis 21. Juni)

Tender „Merkuur“ (NL)

Minenjagdboote „Otra“ (NOR) und „Urk“ (NL)

„Ramsey“ (GB)

Minenjagddrohne MSF 1

„Saltholm“ (DK)

Standing NATO Maritime Group 1 (15. bis 17. Juni)

Fregatten „Nils Juel“ (DK) „Gediz“ (TUR), „Alavaro de Bazan“ (ESP)

USA (15. bis 21. Juni)

Führungsschiff „Mount Whitney“

Zerstörer „Bainbridge“

Landungsschiff „Oak Hill“

An allen drei Tagen des Open Shop richtet die Marine einen kostenlosen Pendelverkehr mit Barkassen ein. Die Boote bringen Gäste vom Fähranleger Bellevuebrücke direkt in den Stützpunkt. Zu beachten ist, dass die Plätze begrenzt und nicht barrierefrei sind. Außerdem werden Kinder unter 13 Jahren nicht mitgenommen – ebenso wie Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren.