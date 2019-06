Kieler Woche 2019: Zwischenbilanz der Polizei : Hirnblutung nach Auseinandersetzung auf Kiwo: 31-Jähriger in Lebensgefahr

Bei der Kieler Woche hat es zu Beginn mehr Straftaten gegeben als im Vorjahr. Ein folgenschwerer Streit ereignete sich in Bahnhofsnähe.

von shz.de

23. Juni 2019, 13:11 Uhr

Ein 31-Jähriger Besucher der Kieler Woche wurde Samstagabend gegen 22.30 Uhr von Passanten in der Kaistraße in Bahnhofsnähe bewusstlos aufgefunden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach jetzigem Stand habe der Mann eine Hirnblutung erlitten und musste reanimiert werden. Er schwebt in Lebensgefahr.

Der Mann stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Polizei weiter. Zeugenangaben zufolge sei er in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Nach einem Schlag gegen den Kopf soll er dann zu Boden gegangen sein. Die genauen Tatumstände sind unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mehr Einsätze als 2018

Die Kieler Woche sei ansonsten bisher überwiegend friedlich gestartet – auch wenn die Anzahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sei.

Im Bereich der Hörn und des Bootshafens sei es Samstagabend zu sechs Widerständen gekommen, an denen insgesamt 15 Personen beteiligt waren. Drei Polizisten seien dabei leicht verletzt worden. Als auffallend und erschreckend bezeichnet die Kieler Polizei den hohen Solidarisierungsgrad von Unbeteiligten, die die Maßnahmen der Polizei störten.

Bislang habe man 54 (2018: 34) Anzeigen aufgenommen, 27 davon wegen Rohheitsdelikten. Der Großteil der Straftaten (36) sei am Samstagabend begangen worden. Am Freitag sei es mit 18 aufgenommenen Anzeigen vergleichsweise ruhig geblieben.

Gegen 30 Personen habe die Polizei einen Platzverweis ausgesprochen. Als übermäßig alkoholisiert und hilflos seien der Polizei bislang 28 Personen (2018: 17) gemeldet worden.

Polizeiwagen besprüht

Gegen 1.15 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ein 30-Jähriger zudem in Sichtweite der Beamten einen Wagen der 1. Einsatzhundertschaft besprüht. Auch er habe Betäubungsmittel dabei gehabt.

