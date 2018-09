22. bis 30. Juni : Das ist das Kieler-Woche-Plakat 2019

Die Entscheidung wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Nun ist klar, welches Plakat 2019 Souvenirs und Fahnen zieren wird.

Kiel | Große und kleine Wassertropfen gehalten in Pink und – natürlich – Blau: So sieht das Kieler-Woche-Plakat 2019 aus. Der Entwurf des Berliner Designers Daniel Wiesmann wird im kommenden Jahr unter anderem Becher, Schlüsselanhänger und Litfaßsäulen zieren. „Das Siegerplakat zeichnet sich durch ein komplexes, dynamisches Zusammenspiel von grafisch klarer Form und avancierter Typografie aus“, heißt es in der Begründung der Jury, die ihre Entscheidung am 5. September verkündet hat.

Daniel Wiesmann hat sich gegen vier Konkurrenten durchgesetzt, fünf Grafik-Büros aus Deutschland, den Niederlanden und Polen hatten Entwürfe eingreicht.

Doch wie sah die Konkurrenz aus? Durchgesetzt hat sich Wiesmann gegen diese beiden Entwürfe von Jenny Brouards (Designstudio dear robinson), die eher unauffällig daherkommen:

Auch der Entwurf der Niederländerin Hansje van Halem hat sich nicht durchgesetzt - er zeigt ein blaues Wellenmuster:

Der Entwurf von Ingo Offermanns ist auffallend bunt, auch er musste sich geschlagen geben:

Ungewöhnlich ist auch der Entwurf von Monika Starowicz:

Seit 1948 gibt es jedes Jahr ein neues Plakat. Sehen Sie hier die Kieler-Woche-Plakate aus den vergangenen 13 Jahren:

Alle Kieler-Woche-Plakate seit 1948 finden Sie hier.