Christianstraße in Neumünster : Vom Versuch Vertrauen aufzubauen – Polizei geht jeden Tag Streife

Neumünster | Die Christianstraße hat in Neumünster einen schlechten Ruf. Besonders Frauen sagen, dass sie sich vor Ort unsicher fühlen. Im Dunkeln meiden sie das Vicelinviertel - aus Angst vor den vielen fremden Männern, sagen einige von ihnen. Vorurteil oder Realität – wie gefährlich ist die Christianstraße wirklich? Wir haben mit der Polizei gesprochen.

Besonderes Recherche-Projekt: Der 360-Grad-Rundgang durch die Christianstraße Spätestens seit der Flüchtlingskrise ist klar: Die Integration der Geflohenen stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Politiker machen sich Gedanken über eine deutsche Leitkultur. Doch uns interessiert: Wie funktioniert das multikulturelle Zusammenleben vor Ort? JournalistInnen von shz.de haben eine Woche lang in einem sozialen Brennpunkt recherchiert. Am Beispiel der Christianstraße in Neumünster soll hyperlokal über Integrationsherausforderungen und -lösungsansätze berichtet werden. Alle Artikel der Recherche finden Sie auf www.shz.de/christianstraße.

Hier geht es zum 360-Grad-Rundgang durch die Christianstraße.

Neumünsters Polizeisprecher Rainer Wetzel kommt mit dem Fahrrad zum Treffen und noch ehe das Interview begonnen hat, muss der Polizist zur Tat schreiten. Ein junger Mann fährt – ebenfalls mit dem Fahrrad – bei Rot über die Ampel, obwohl er den uniformierten Beamten gesehen hat. Wetzel fackelt nicht lange, schwingt sich auf sein Rad, düst dem Verkehrssünder hinterher und kann ihn stellen. „Das kostet 60 Euro Strafe“, erzählt Wetzel nach seinem Einsatz. Eine typische Straftat sei das hier in der Innenstadt.

Typisch? Also ist es in der Christianstraße nicht gefährlicher als in anderen Stadtteilen? Der Polizeisprecher erklärt, das könne er nicht genau sagen, weil einzelne Straßen nicht statistisch ausgewertet werden würden. „Die Christianstraße und das Vicelinviertel gehören zum Stadtkern, hier gibt es mehr Diebstähle als in anderen Stadtteilen”, sagt Wetzel. Aber das sei normal für die Innenstadt mit all den Geschäften. Das Vicelinviertel um die Christianstraße habe aber schon seine sozialen Brennpunkte, das sei allgemein bekannt. Häusliche Gewalt, Ruhestörung, Körperverletzung führten immer wieder zu Einsätzen. Aber das seien polizeiliche Klassiker, beschwichtigt der Polizeisprecher.

Es gibt Ermittlungsbedarf

Dennoch begrüßt er es, dass bald wieder eine Dienststelle im Innenstadtbereich eröffnet werden soll. Momentan sei das etwa drei Kilometer entfernte zweite Polizeirevier für die Christianstraße verantwortlich. Mit dem Auto brauchen die Beamten etwa sieben Minuten zum Einsatz. Die momentane Distanz hält die Polizei aber nicht davon ab, in der Christianstraße Präsenz zu zeigen. „Täglich ist ein Team dort auf Streife, um sich umzuschauen und wahrzunehmen, wie die Bevölkerung sich in der Straße entwickelt“, erklärt Wetzel. Man versuche Vertrauen aufzubauen – gerade zu jenen, die in ihren Heimatländern schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben.

Auch wenn Wetzel keine genauen Zahlen parat hat, sieht er einen höheren Ermittlungsbedarf. „Wir haben einen Schwerpunkt gesetzt und den gilt es noch weiter zu verstärken.“ Konkret sieht das so aus, dass einer der Beamten einen besonders engen Draht ins Viertel pflegt. Er hält Kontakt zur Schule, zum Jugendamt, dem Stadtteilmanager und anderen Initiativen vor Ort. Eigentlich sollte der Ermittler mit zum Interview kommen, doch Wetzel macht das als Polizeisprecher lieber selbst. Könnte der Kontaktmann zu viel erzählen?

Schwarzarbeit und Ausbeutung

Erst durch andere Quellen wird deutlich, dass es in der Christianstraße Kriminelle gibt, die gezielt Zuwanderer ausbeuten. Am „Arbeiterstrich“ treffen sich allmorgendlich Tagelöhner aus Zuwanderungsländern, die nach Schwarzarbeit suchen. Und skrupellose Geschäftemacher sollen vor allem von Bulgaren und Rumänen Sozialleistungen wie Kindergeld oder Hartz IV abkassieren.

Darauf angesprochen gibt Wetzel zu, dass die Polizei diese Probleme kenne und beobachte. Mehr will der Polizeisprecher dazu lieber nicht sagen und verweist auf andere Instanzen. Das seien Angelegenheiten der Bundespolizei, des Zolls oder des Ordnungsamtes. Doch die Behörden verweisen auf laufende Ermittlungen und geben daher keine Auskunft. Erst im April gab es zuletzt eine Razzia in der benachbarten Anscharstraße, um Beweise für illegalen Menschenschmuggel zu finden.

Moschee im Fokus des Verfassungsschutzes

Auch über die Darul-Arqam-Moschee will Wetzel nichts sagen. Die von den Anwohnern als „Hinterhofmoschee“ bezeichnete Einrichtung wird vom Verfassungsschutz beobachtet, weil dort radikale Salafisten ein und ausgehen sollen. Die Ermittlungen liegen nicht in seinem Verantwortungsbereich. Doch auch der Verfassungsschutz will sich zu den Ermittlungen nicht weiter äußern.

